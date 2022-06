Anuel AA ya no es más pareja de Karol G pero la sombra de su recuerdo sigue acechándolo y con ella, también a su nueva prometida: Yailin La Más Viral. Hace unas semanas atrás se conoció que la influencer y cantante dominicana prohibió el ingreso a sus conciertos a personas que vayan con pelucas de colores. En ese momento se especuló que la medida obedecía a que no quería que nadie la molestase o le hiciese referencia a la exnovia de su actual pareja. Ahora la propia pareja de reggaetoneros ha salido a explicar sus motivos.

El intérprete portorriqueño y la cantante colombiana culminaron su relación en marzo de 2021 pero más de un año después, sus fanáticos los siguen relacionando. Es por eso que es habitual que los seguidores de Karol G y el propio Anuel le recuerden su pasado con la autora de “Mamiii”.

Este hecho ha llegado al punto en que a Yailin La Más Viral, novia y futura esposa de Anuel, le comentan en sus publicaciones en redes sociales que la ex de su pareja es mejor que ella, incluso a la hora de promocionar sus producciones musicales.

La pareja comenzó su relación en el segundo semestre de 2021 (Foto: Anuel AA / Instagram)

YAILIN LA MÁS VIRAL PROHIBE QUE LAS PERSONAS VAYAN A SUS CONCIERTOS CON PELUCAS

Así, desde mayo pasado, varios seguidores de Yailin La Más Viral denunciaron haber sido impedidos de estar presentes en el concierto de su artista favorito por llevar una peluca de color.

“A mí me acaban de sacar de Marbella Lounge por mi peluca. Yo fui como fan a ver a Yailin y me dijeron que yo no podía estar porque la señorita Yailin dijo que ella no iba a cantar si había alguna mujer con peluca de este color, o sea azul”, contó indignada una internauta.

En ese entonces ni Yailin ni su novio Anuel AA se pronunciaron públicamente sobre la medida, pero varios portales de fanáticos de la dominicana aseguraron que se trataba de una medida de seguridad pues “las fans de cierta artista (Karol G) que están convocando una campaña para estropear las presentaciones de Yailin. Entendemos que hayan muchas personas indignadas por estas acciones, pero es la seguridad de la artista, y por el respeto al público que sí va disfrutar de un buen show y quiere brindarle su apoyo”, expresaron en una página de fans.

YAILIN LA MÁS VIRAL Y ANUEL: EL VERDADERO MOTIVO DE LA PROHIBICIÓN DE PERSONAS CON PELUCAS EN CONCIERTOS

Un mes más tarde, la pareja ha dado su versión y razón de los hechos. Fue durante una entrevista con Santiago Macías, alias Alofoke, emitida el pasado 6 de junio. Allí, la controversial pareja hizo sus descargos y Anuel reveló que él fue quien dio esa orden para evitar que molestan a su pareja con Karol G.

“¿Cuál fue el motivo?”, les preguntaron. “Para que ella haga sus conciertos cómoda y no venga ningún payaso a hacer una payasada”, replicó el boricua. “Tenemos equipo de trabajo, equipo de seguridad […] Todo el mundo se encarga de la logística. Sencillo, tú sabes, están activos los panas, no vamos a dejar que nadie venga de payaso, a querer venir a hacer una payasada”, agregó el intérprete de “Adicto”.

Por su parte, la cantante que hace poco lanzó su último sencillo en conjunto con su novio, titulado “Si tú me busca”, secundó las declaraciones de este. “Claro, porque a mí no me importan los colores, pero solamente que hay algunas personas que lo que van a hacer es a hacerte daño”, sentenció ella.