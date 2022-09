“Apagón”, serie española antológica de ciencia ficción post-apocalíptica de Movistar Plus+, se basa en el podcast de ficción “El gran apagón” de José A. Pérez Ledo y, a través de cinco historias diferentes protagonizadas por varios personajes, retrata a una sociedad que tiene que adaptarse a un mundo sin electricidad, telecomunicaciones ni medios de transporte luego de un apagón causado por una tormenta solar.

La miniserie dirigida por Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Isa Campo, Alberto Rodríguez e Isaki Lacuesta consta de cinco episodios de 50 minutos que se estrenarán el 29 de septiembre de 2022.

El rodaje de “Apagón”, ficción producida por Buendía Estudios, comenzó el 13 de diciembre de 2021 y se ha grabado en una decena de localizaciones de España, como Madrid, Toledo, Segovia, Guadalajara y Ciudad Real.

Los protagonistas del tercer capítulo de la serie española "Apagón" (Foto: Movistar Plus+)

¿DE QUÉ TRATA “APAGÓN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial, en “Apagón”, “una tormenta solar impacta en la Tierra causando un apagón generalizado. En esa nueva realidad se desarrollan cinco historias de personajes que luchan por adaptarse a un mundo sin electricidad, ni telecomunicaciones, ni medios de transporte, en el que tienen que enfrentarse a sus necesidades, instintos y miedos más básicos”.

En una entrevista con El Español, Fran Araújo, coordinador creativo de la miniserie, explicó que, “un suceso como un apagón era un contenedor de historias. Como tienes algo unificador en todas las historias, te permite poder coquetear con diferentes géneros sin salirte de la serie. Tú nunca sientes que estás viendo un capítulo de una serie diferente, aunque los géneros van modificándose: hay un wéstern, hay un cine político, pero todo eso se siente como una única serie”.

Además, confesó que si la pandemia de Coronavirus no hubiera tenido lugar, “probablemente no me hubiera interesado hacerla. Hay algo que nace de eso que nos pasó. El pódcast me encantaba, pero creo que no lo hubiéramos hecho. La gente que hemos hecho ‘Apagón’ no queríamos hacer una serie de género, pero de repente la realidad nos puso el foco. Con esta premisa se puede contar nuestro día a día y nuestra realidad. Creo que lo que cambiaría era precisamente eso, que sería una serie más distópica y menos realista. El mundo ya ha vivido una distopía, y eso simplemente la ha normalizado para nosotros”.

¿CÓMO VER “APAGÓN”?

Los cinco episodios de “Apagón” se estrenarán en Movistar Plus+ este jueves 29 de septiembre de 2022. Para ver la nueva serie española solo necesitas contratar alguna de las opciones que ofrece la plataforma.

CAPÍTULOS DE “APAGÓN”

Episodio 1: Negación

Episodio 2: Emergencia

Episodio 3: Confrontación

Episodio 4: Supervivencia

Episodio 5: Equilibrio

ACTORES Y PERSONAJES DE “APAGÓN”

Luis Callejo como Ernesto

Ainhoa Santamaría como Eva

Melina Matthews como Marina

Tomás del Estal

Javier Tena como Diego

Patricia López Arnaiz

Zoé Arnao

Miquel Fernández

Jesús Carroza como Cortelazor

Naira Lleó

María Vázquez

Mourad Ouani

Sofia El Bouanani