En la llamada ‘guerra del streaming’ todo vale. Los servicios de transmisión harán de todo para atraer nuevos seguidores. Y las alianzas son una estrategia que Apple TV+ ha decidido iniciar. Así, gracias a Selena Gomez, los fans de la cantante y cualquier persona podrá acceder a la plataforma sin pagar nada en un periodo de dos meses. ¿Cómo así?

Selena Gomez, que estrena “My Mind & Me” (“Mi mente y yo”, en español) en Apple TV+, anunció a sus seguidores de las redes sociales que tenía un regalo muy especial para ellos: les da la oportunidad de ver su documental de manera gratuita a través de la plataforma. Así es, la cantante dio a conocer que no quiere que nadie se pierda su trabajo y por ello, está regalando 2 meses de suscripción sin pagar absolutamente nada.

“Estoy encantada de compartir un regalo especial para mis fans de una prueba gratuita de 2 meses de @AppleTVPlus”, escribió en su cuenta de Twitter junto a un enlace para activar la recompensa. Aunque en la publicación, Selena les habla a sus fans, la promoción se encuentra disponible para todo el público que cumpla con ciertos requisitos, aquí te decimos cómo activarlos.

Selena Gomez mostrará momentos en donde se encontró mal por problemas mentales (Foto: Apple TV+)

¿CÓMO TENER 2 MESES GRATIS DE APPLE TV+?

Para activar los dos meses gratis por el estreno de “My Mind & Me” de Selena Gomez deberás ingresar a: apple.co/selenagift o HAZ CLIC AQUÍ.

Requisitos

Dicha promoción solo puede ser canjeada hasta el próximo 2 de diciembre y aplica solo a nuevos suscriptores.

Además, se deberá contar con un método de pago únicamente para validar la cuenta sin hacer ningún cobro.

Con esta promoción estará disponible todo el catálogo de Apple TV+ que incluye series y películas como “Tedd Lasso”, “Separación”, “Encerrado con el diablo”, “The Morning Show”, “See”, o muchas más.

¿DE QUÉ TRATA EL DOCUMENTAL DE SELENA GOMEZ?

Selena Gomez mostrará su lado más vulnerable en su nuevo documental, pues a pesar de tener una carrera exitosa a muy temprana edad, también ha tenido que enfrentar problemas con su salud mental.

“A veces no nos llevamos bien y cuesta respirar… Pero no cambiaría mi vida”, dijo la cantante en un corto promocional.