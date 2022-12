En estas fechas de Navidad y Fin de Año, todos intentamos mostrar nuestro lado más humano y sensible, y las celebridades no son la excepción. La actriz Aracely Arámbula expresó sus buenos deseos de cara a la Noche Buena y lo hizo en compañía de su manada de perros que tiene como mascota. Averigüa cuántos canes tiene la expareja de Luis Miguel.

La histrionisa, oriunda de Chihuahua, México tiene una legion de millones de seguidores en Instagram, la misma que supera los 6 millones. Son ellos quienes disfrutan con el contenido que habitualmente comparte la artista.

Así, el último jueves 22 de diciembre, Aracely mostró a través de “stories” y “live” en Instagram a sus mascotas . Ello con el objetivo de concientizar la adopción de estos animales para así evitar más abandonos y abusos contra los amigos de cuatro patas.

ARACELY ARÁMBULA Y SUS MASCOTAS EN VÍSPERAS A LA NAVIDAD

Con frecuencia, la protagonista de “La patrona” y “La doña” se expresa en favor de los derechos de los animales caseros y con el fin de lograr que tengan una mejor vida.

“Adopten, no compren perritos para dar regalos de Navidad porque los perritos terminan abandonados, no son bien cuidados. No es lo ideal. Es mejor adoptar. Hay tantos, tantos, tantos en adopción”, compartió este jueves la celeb en una historia de Instagram.

Frente al gran número de canes que aparecieron en imágenes, miles de usuarios se consultaron por cuántos perritos es que tiene Aracely.

En la "storie" junto a su grupo de perritos (Foto: Aracely Arámbula / Instagram)

ARACELY ARÁMBULA TIENE 7 PERROS COMO MASCOTAS

En otro “live”, no muy atrás, en Instagram, Arámbula dio detalles de cómo formó su familia canina.

“Mush me la regaló una amiga que tenía perritos hace 6 años, luego yo la crucé por única vez, dije solamente esta vez la voy a cruzar para tener a sus hijitas y me quedé con sus 2 hijas que son Maritoña y Lulú. Después cuando andaba de gira de teatro, porque además me regalaron también a Bruno, que recordarán que se los presenté y que era el nuevo integrante, Brunito hizo de las suyas, mi mami no se dio cuenta y se cruzaron […] y también me quedé con sus 3 cachorros, entonces tengo 7″, explicó.