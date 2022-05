OV7 fue una de las agrupaciones más queridas por el público mexicano. Éxitos como “Enloquéceme” o “Shabadabada”, fueron parte importante de toda una generación de adolescentes. Por ello, siempre llama la atención saber qué pasó con sus recordados integrantes. Uno de ellos es Ari Borovoy, vocalista del famoso grupo. Recientemente, el artista ha sido tendencia en redes sociales por su nueva faceta, pues busca desenvolverse como diputado del país azteca este 2022.

A continuación, conoce todos los detalles del reciente anuncio de Ari Borovoy y las críticas que recibió al respecto.

EL ANUNCIO DE ARI BOROVOY

Este martes 10 de mayo, Ari Borovoy sorprendió a sus fanáticos y al público en general con un inesperado anuncio. A través de sus redes sociales, el cantante de OV7 reveló que competirá en el proceso electoral de México este 2022, con la intención de convertirse en diputado del país azteca. Con un video, el artista expresó que busca ganarse el respaldo de la gente y estar a la altura de sus expectativas.

“Desde que tengo uso de razón, mis padres me han enseñado a perseguir mis sueños y mis metas, pero sobre todo me han enseñado que nada es imposible en esta vida. Este día es uno de los más importantes de toda mi carrera”, inició su discurso el famoso cantante.

En seguida, el intérprete hizo un repaso de su trayectoria y pidió el voto de confianza de quienes lo han seguido desde muy joven.

“Me conoces como artista, me conoces como actor, me conoces como productor, me conoces como manager. Sin embargo, el día de hoy he tomado la decisión de participar en un nuevo reto para mí y me gustaría invitarte a que me acompañes como lo has hecho en los más de 30 años de carrera que me conoces”, continuó Borovoy.

El artista pidió el respaldo popular (Foto: Ari Borovoy / Instagram)

De esta manera, reveló su intención de incursionar en la política, como candidato a diputado este 2022. Por ello, también dio a conocer el hashtag #AriDiputado y el slogan de su campaña: “Ari Borovoy, contigo yo sí voy”.

“Contendré para diputado este año. En mi vida y en mi trayectoria he representado muchos talentos, pero hoy quiero representarte a ti como ciudadano. Espero contar contigo: cada like, cada comentario positivo o negativo, cada mensaje que compartas será un paso más para consolidar nuestra meta juntos”, indicó el también empresario.

NO DIO MAYORES DETALLES

El artista culminó el audiovisual mostrándose muy optimista. Sin embargo, no ahondó en mayores detalles acerca de su campaña política. Se desconoce, por ejemplo, cuál será el órgano o partido político con el que presentará su candidatura en el próximo proceso electoral. Aunque, sin duda, podemos esperar que su participación sea bastante polémica.

El cantante también difundió su video a través de la red social Twitter, donde ya tiene cerca de 500 mil reproducciones y miles de comentarios. Vale recordar que las elecciones para diputados federales en México son hasta el año 2024.

Es un honor para mí compartir esta noticia que me llena de ilusión y fuerza para luchar por y para los ciudadanos.



Gracias por el apoyo durante más de 33 años, lograremos una meta más juntos.

Ari Borovoy, contigo YO SÍ voy… 👍🏻#AriDiputado pic.twitter.com/Dvvui8v3qC — ARI BOROVOY (@ARIBOROVOY) May 11, 2022

LAS CRÍTICAS EN REDES SOCIALES

Tras la revelación del intérprete, los usuarios de las redes sociales se mostraron sorprendidos y no dudaron en criticar esta nueva faceta de Ari Borovoy. De esta manera, mostraron su rechazo a la postulación del artista a este importante cargo público.

“Nuestro congreso cada vez es más pan y circo”; “Deseo neta que sea broma y que te dediques a lo tuyo”; “Lo siento, pero yo no te apoyo en esta faceta de tu carrera”; y “Por eso la política se ha convertido en un circo, por creer que por ser famosos ya pueden competir por un puesto de este nivel sin tener preparación ni vocación”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los cibernautas.