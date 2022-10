Tuvieron que pasar casi 15 años para que Ariadne Díaz regresa al protagónico de una telenovela mexicana. Y es que la actriz interpretará a una de las estelares en “Vencer la ausencia” durante su cuarta temporada. ¿Cómo reaccionó su familia su regreso a la actuación? Conoce más aquí.

Para nadie es un secreto que la ficción creada de Televisa es una de las producciones más emblemáticas de todo México, logrando llevar a cabo una cuarta temporada que será transmitida por todo el panorama mexicano.

Y es que este gran trabajo audiovisual está bajo la producción de Rosy Ocampo. De hecho, la propia Ariadne Díaz sabe de su espectacular trabajo tras bambalinas y el impacto que viene teniendo en la teleaudiencia charra.

Ariadne Díaz es Julia Miranda en "Vencer la ausencia" (Foto: TelevisaUnivision)

“Yo creo que Rosy [Ocampo] tiene un gran acierto de hacer estas historias que verdaderamente van tan de la mano con la realidad de lo que estamos viviendo. Yo creo que ningún elemento se le olvidó: desde el influencer hasta la violencia de género, hasta estas cosas de enfermedad…”, sostuvo la histrionisa mexicana meses atrás durante el estreno oficial de la novela.

Vale decir que este melodrama posee grandes estrellas como Mayrín Villanueva, David Zepeda y Danilo Carrera, entre tantos otros. En esta nueva temporada será Ariadne quien se una al genial elenco actoral, dando vida a una mujer que enfrenta la misteriosa desaparición de su esposo y padre de su hijo.

LA REACCIÓN DE SU HIJO DIEGO

El pasado jueves la actriz compartió la reacción que tuvieron sus familiares al ver su regreso a la pantalla chica, en especial, su pequeño hijo Diego. Tal publicación fue hecha a través de redes sociales y logró generar una ola de comentarios por parte de sus seguidores.

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas son padres de Diego (Foto: Marcus Ornellas / Instagram)

“Acaba de salir en la novela que mi hijo me dice que ya no quiere hablar conmigo y no sé qué cosa”, comenzó contando Ariadne. “¿Y qué hiciste tu Diego?”, se oye preguntar al menor.

“Me reí”, contesta su hijo de 6 años.