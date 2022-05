Arturo Peniche es sinónimo de protagonista de telenovelas mexicanas. El actor, hoy de 60 años, tiene una extensa carrera artística en la pantalla, y no solo chica, pues antes de convertirse en referencia de diversos melodramas, el también cantante incursionó en la pantalla grande. El estelar de “María Mercedes” (1992) y “En nombre del amor” (2008), entre otras producciones, hizo de doble de acción en una de las películas de “Rambo”, la saga taquillera que consolidó a Sylvester Stallone como estrella y figura de Hollywood.

El histrión, que ha sido nominado y ganador de múltiples premios actorales por sus roles en diversas telenovelas, contó esta faceta desconocida en una entrevista con la periodista Inés Moreno, mujer de prensa que tiene su canal de YouTube llamado El show debe continuar.

Peniche, quien está casado con Gabriela Ortiz desde 1982 y más allá de idas y venidas matrimoniales ha sabido mantener su relación, rememoró cómo fue trabajar al lado de una estrella hollywoodense. Toda una aventura insospechada para este.

El actor tiene dos hijos, Brandon y Khiabet, ambos con su esposa Gaby Ortiz (Foto: Arturo Peniche / Instagram)

ARTURO PENICHE TRABAJÓ AL LADO DE SYLVESTER STALLONE EN “RAMBO 2″

Arturo Peniche dialogó con Inés Moreno sobre su trayectoria artística y durante este tema relató la ocasión en la que le tocó trabajar como doble de acción en la afamada saga de “Rambo”, donde Sylvester Stallone es la gran estrella.

“Ángel y Alejandro de la Peña, dos stunts (dobles) maravillosos, me invitaron y me metí un rato, después llegaron oportunidades como actor”, expresó Peniche.

Incluso detalló una de las escenas en la que apareció. “Era una de las escenas que para mí es muy famosa: es en una barcaza tipo militar y somos de los contras, entonces vamos sobre el río y de repente el río explota. Los dos que volamos uno es Alejandro y el otro soy yo”, afirmó el artista azteca, a la vez que señaló que Stallone no salió en dicha toma.

“En esa escena no le tocó estar a Stallone, pero me tocó verlo trabajar porque no nada más hicimos eso, hicimos muchas cosas más”, refirió Peniche sobre el actor que también dio vida a Rocky Balboa en la exitosísima saga “Rocky”.

"Rambo 2" fue estrenada en 1985 (Foto: Rambo movie / Instagram)

¿SYLVESTER STALLONE NO USABA DOBLES DE ACCIÓN EN “RAMBO”?

Seguidamente, Inés Moreno le consultó si Sylvester Stallone requirió dobles de acción para las escenas de acción dicha película. Contrario a lo que se podía pensar, pues se creía que el actor estadounidense podía realizar varias piruetas y acrobacias gracias a su buena condición física, el intérprete de John Rambo sí utilizó dobles.

“¿Stallone tenía su doble personal? Sí, al igual que Arnold Schwarzenegger cuando hicimos Conan. Están bien ‘mameys’, yo decía: ‘¿Cuándo voy a llegar a estar así?’, al menos en ese tipo de nivel de cuerpo’”, indicó Arturo Peniche entre risas.