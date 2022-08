Arianny Tenorio, reconocida influencer y actual novia de Luisito Comunica, fue tendencia en redes sociales los últimos días debido a un fatídico suceso. Y es que la nacida en Venezuela padeció en carne propia el robo y acoso sexual por parte de un motociclista durante su estancia en la Ciudad de México, hecho que sirvió para que haga un llamado a las autoridades de ese país. ¡Entérate más aquí!

¡Un gran susto! Luego de que se confirmase el suceso por parte de la misma Arianny, la novia del youtuber más famoso de México puntualizó que, además de haber sido víctima de robo por parte de un malhechor a bordo de una motocicleta, también fue violentada físicamente por el mismo ratero al ser toqueteada y manoseada mientras procedía a robarle sus pertenencias.

Vía redes sociales, la actual pareja de Luisito Comunica manifestó que pensó que le robarían todos sus accesorios debido a la rapidez con la que el ratero se aproximó a su lugar, motivo por el que optó por agarrar de sobre manera su teléfono celular, aunque fue la agresión física que sufrió por parte del asaltante lo que dio pie a los golpes de defensa propia.

La joven de 25 años fue tendencia en redes sociales debido a este funesto suceso (Foto: Arianny Tenorio / Instagram)

“Aunque yo estuviera vestida mostrando lo que a mí me da la gana, porque este es mi cuerpo y yo me visto como yo quiera, la gente tiene cero derecho de venir a estar diciéndote cosas morbosas como las que me dijo ese hombre. ¡Qué asco! Que cochino se sintió. De verdad que me sentí indignada, se fue manejando tranquilo”, indicó la famosa de redes sociales.

UNA VOZ DE PROTESTA

Tenorio, de 25 abriles, hizo público un clip audiovisual en el que indica que no fue la primera vez que recibió acoso y violencia física en todo México, y es que hace poco más de 5 años fue un sujeto quien la agredió físicamente durante su viaje en el Metrobús al frotar su cuerpo contra la voluntad.

Vale decir que la anécdota tuvo otro desenlace. Y es que Ariana indicó que, debido a una señora, el agresor no volvió a molestarla. Sin embargo, también contó que recibió insultos por pasajeras del transporte que notaron su acento de venezolana, en vez de atacar directamente el caso de agresión física.

Por tal sentido, la también mexicana expresó que las mujeres no deben quedarse calladas y, al contrario, que opten por denunciar el acoso, sea el caso que sea, pues la normalización de este acto traería consecuencias que invizibilicen el problema a largo plazo.

La pareja del Youtuber mexicano se manifestó vía redes sociales (Foto: Arianny Tenorio / Instagram)

“Tenemos que ponerle un alto a esto. Esto no puede seguir pasando, la gente no tiene derecho a tocarte sin tu consentimiento; no tiene derecho a decirte cualquier cochinada morbosa que se le pasa por la cabeza y mucho menos venirte a decir ‘por la forma en la que tú te vistes”, ¿de cuándo acá es culpa de uno?”, se oye decir a la novia de Luisito Comunica.

Finalmente, pidió que dejen de excusar a los agresores por la manera de vestir de las mujeres, pues, al fin y al cabo, es su decisión y su derecho de vestir lo que debe primar en una sociedad que ‘debería’ ser segura y libre de acoso. “Eso no es así. Este es mi cuerpo y yo me visto como me dé la gana. Basta de estas cosas, no nos quedemos calladas. Yo tengo derecho de salir a caminar y sentirme segura. Basta de que eso siga pasando”.