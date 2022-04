“Hasta que la plata nos separe” es la nueva propuesta de Telemundo que próximamente llegará a sus pantallas para deleitar a la audiencia. Este remake de la telenovela del mismo nombre, que se emitió por RCN entre 2006 y 2007, será protagonizado por Carmen Villalobos y Sebastián Martínez. A raíz que el rodaje inició en febrero último, la cadena de televisión lanzó el primer adelanto, en el que se ve a los actores juntos.

Pero no solo salen los personajes principales, también veremos a Gregoria Pernía, quien interpretará al villano. Como se anunció, esta producción reunirá varios rostros conocidos que estuvieron en la saga de “Sin senos no hay paraíso” como Fabián Ríos y Stephania Duque, llenado de emoción a sus seguidores.

A continuación, te mostramos las primeras imágenes de la serie que cuenta la historia de amor de dos personas de diferentes clases sociales: Rafael Méndez, un carismático y humilde comerciante, y Alejandra Maldonado, una exitosa ejecutiva, quienes cruzarán sus vidas tras un accidente automovilístico.

El primer teaser junto de los protagonistas de "Hasta que la plata nos separe" (Foto: Telemundo)

EL TEASER DE “HASTA QUE LA PLATA NOS SEPARE” CON CARMEN VILLALOBOS Y SEBASTIÁN MARTÍNEZ JUNTOS

En el avance aparece en primer lugar Carmen Villalobos bajo la piel de Alejandra dirigiendo la reunión de una compañía, en otra escena vemos a Sebastián Martínez como Rafael Méndez conduciendo un vehículo donde lleva diferentes artículos para venderlos.

Si bien cada quien hace su vida por separado, un accidente los lleva a conocerse. A ella la vemos en el hospital con heridas múltiples, pero lo peor es que terminó en bancarrota, por lo que el muchacho deberá hacerse cargo. Ella le plantea que debe estar a su servicio las 24 horas del día.

En otra escena, los vemos juntos en una oficina, la joven con sus muletas trata de golpearlo. Segundos después, aparecen nuevamente juntos vestidos formalmente, Alejandra ya recuperada topándose con Méndez cuando ambos tratan de llevar unos documentos en la empresa. Aunque aparentemente no se soportan, poco a poco nacerá el amor.

"Hasta que la plata nos separe" se ha convertido en una de las producciones más esperadas por los televidentes (Foto: Telemundo)

EL ADELANTO OFICIAL DE “HASTA QUE LA PLATA NOS SEPARE”

Telemundo compartió el primer adelanto de la comedia romántica. En sus redes sociales escribió: “Alejandra es una mujer elegante y con clase, Méndez… ¡no tanto! Pero todo puede cambiar en cuestión de segundos. “#HastaQueLaPlataNosSepare con Carmen Villalobos y Sebastián Martinez, muy pronto”.

En tanto, cuando se emite el teaser, se escucha una voz en off diciendo: “Alejandra es una ejecutiva de lujo; Méndez, un vendedor con mucho carisma… que el destino cruzará por accidente (…). El choque la dejó en quiebra y Méndez pagará hasta el último centavo, pero lo que ellos aún no saben es que el amor no se compra, ni se vende. ‘Hasta que la plata nos separa’, en mayo por Telemundo”.

¿CUÁNDO SERÁ ESTRENADA?

La telenovela “Hasta que la plata nos separe aún no tiene fecha de estreno, pero se espera que ingrese en sustitución del drama turco “Hercai: amor y venganza”, al que le queda menos de dos meses al aire.

Carmen Villalobos como Alejandra Maldonado en "Hasta que la plata nos separe" (Foto: Telemundo)