El personaje de Serkan Bolat es uno de los favoritos en la telenovela “Love Is in the Air”, que es interpretado por el actor Kerem Bürsin y que junto a Eda Yildiz (Hande Ercel) lograron que su historia de amor traspase fronteras y pueda ser vista en varios países. Con algunos toques de humor la producción turca se ha posicionado como una de las mejores en España.

La telenovela turca “Love Is in the Air” apareció por primera vez el 8 de julio de 2020 en Turquía y se convirtió en todo un fenómeno televisivo, a tal punto que fue renovada para una segunda temporada a pedido de sus fans.

Bajo el nombre de “Sen Cal Kapimi”, en su idioma original, “Love Is in the Air” relata la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Bolat, un joven y rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia. Pero Bolat le propone un trato: si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad.

Con esta telenovela Kerem Bürsin se hizo conocido internacionalmente; sin embargo, el camino para llegar a ser un gran actor no fue fácil, pues, en sus inicios tuvo que atravesar por situaciones difíciles.

Hande Ercel y Kerem Bürsin en escena de "Love is in the air".

LA PEOR AUDICIÓN DE KEREM BÜRSIN EN HOLLYWOOD

Durante su visita a España el actor Kerem Bürsin brindó una entrevista a la revista ELLE, donde confesó algunos detalles de su carrera profesional, como por ejemplo, como fueron sus primeras audiciones.

Es así que Kerem Bürsin recordó uno de sus peores casting de su vida, pero como buen profesional eso no le impidió seguir su camino hacia la actuación, llegando a convertirse en uno de los actores más reconocidos de Turquía.

Es así que participó de un casting en Hollywood y todo le fue mal. La situación llegó a tal punto que se puso muy nervioso, se olvidaba de la letra y se molestó mucho.

“Allí normalmente hay cincuenta o cien personas esperando en fila para entrar. Te dan dos minutos para decir tu papel y te vas. Pero esa vez no había nadie. Era muy raro. Entré en la habitación, estaban los productores y yo quería hacerlo bien pero no podía”, indicó.

Kerem Bürsin resaltó que se le olvidaba su texto cada dos líneas y tenía que volver a decirlo. Ante ello, no tenía otra opción que pedir perdón e iniciar de nuevo.

“Me puse super nervioso y acabé pegándole una patada a una silla y diciendo palabras malsonantes. Me fui de muy malas formas. Y lo increíble es que esa misma noche Roger Corman me llamó y me dijo que era perfecto para el papel. ¿Me estás vacilando?”, expresó el recordado Serkan.

LA LLAMADA QUE RECIBIÓ KEREM BÜRSIN

A pesar que no le fue muy bien en esa audición, sin saber, logró conquistar a los productores quienes lo llamaron ese mismo día en la noche para sorpresa del propio Kerem, convirtiéndose en Andy Flynn de Sharktopus, que no era otra cosa que una TV Movie de Syfy.

El personaje de Flynn era un marinero experto que tiene la misión de cazar una enorme criatura, mitad tiburón mitad pulpo, que amenaza a las personas.

“Yo creo en las señales del universo. En los mensajes que están ahí y tenemos que escuchar porque te quieren ayudar. Cuando vivía en Los Ángeles iba todos los días a un mercado cerca de casa a comprar el desayuno antes de ir a trabajar y hablaba con Gloria, una de las dependientas. Un día me levanté con la decisión de dejar la actuación porque no me salía nada. Fui a esta tienda, como siempre, y ese día Gloria no estaba. Me atendió otra chica que no había visto antes y, al pagar, me dijo: ‘¿Sabes? Creo que deberías ser actor’. Y pensé, ok. Lo haré”, señala el actor.

LA PASIÓN POR LA ACTUACIÓN

Desde pequeño Kerem Bürsin siempre demostró un gran interés por la actuación, pero también sentía gran pasión por la música. Fue así que logró tener su propia banda y se dedicaban a dar conciertos, aunque en ese aspecto su familia no lo apoyaba.

“(Desde niño) deseaba ser actor. Cuando era niño adoraba las historias de acción de Jean-Claude Van Damme o Arnold Schwarzenegger y a todos esos actores. Era un sueño infantil. Pero, cuando estaba en el instituto, en Texas, descubrí el teatro y a todos los autores. Descubrí lo que era meterse en los personajes y pensé: ‘Creo que quiero estudiar esto’”, sentenció.