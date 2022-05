El amor está en el aire de nuevo para Hande Erçel. La actriz, al parecer, ya olvidó su mediática relación con el actor Kerem Bürsin, de quien se enamoró durante las grabaciones de la telenovela “Love Is in the Air. ¿Sabes quién es su nuevo amor?

MÁS INFORMACIÓN: Kaan Yıldırım y las pistas de que supuestamente sería el nuevo novio de Hande Erçel

La relación de Hande y Kerem salió a luz en abril del 2021, cuando fueron captados disfrutando de sus vacaciones en Islas Malvidas. Ambos confesaron que el gran amor que se tenían. Desde allí se convirtieron en una de las parejas más sólidas y famosas del momento. Sin embargo, cuatro meses después de que se dejara de emitir la teleseria, se acabó el amor entre los protagonistas.

La relación terminó de manera abrupta a finales de enero y, aunque ellos no dijeron nada, eso se confirmó, como manda en estos tiempos, cuando dejaron de seguirse el uno al otro en sus cuentas de Instagram y con el retiro de fotos del rede social, donde tienen millones de seguidores. Ahora la guapa actriz tiene los reflectores encima, pues todos quieren saber sobre su nueva ilusión: el también actor, Kaan Yıldırım.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DE AMOR DE HANDE ERÇEL Y KAAN YILDIRIM?

Hande Erçely Kaan Yıldırım se conocieron en 2019, cuando ambos trabajaron en la serie Halka, pero el destino los ha vuelto a encontrar. Todo apunta a que la protagonista de “Love is in the Air” , ha iniciado una relación con el actor, con quien fue captada por fotógrafos turcos cuando salían de un bar de Estambul.

Ante las preguntas de la prensa, la actriz respondió, algo incómoda: “No hablemos de esto ahora. Charlaremos en un mejor momento”. El encuentro se dio poco después de un viaje a Milán con su hermana Gamze. La actriz también estuvo en Londres, pero se especula que ahí sí fue con Kaan Yıldırım o, ¿se encontraron de casualidad?

Aunque apenas ha dado detalles sobre esta incipiente relación, sí que ha hablado del que ha sido de su primer viaje juntos. “Me tomé unas pequeñas vacaciones en estos días. Fue muy agradable”, ha dicho la actriz, que entraba rápidamente en su vehículo para esquivar el resto de preguntas.

Las fotos hechas en Londres volvían a desatar los rumores. Aparecían de espaldas, pero las botas que ella llevaba puestas se identificaron como las mismas que usó Hande en ese viaje y que se podían ver en fotos compartidas por ella misma en su cuenta de Instagram. Y finalmente las palabras de Erçel se han interpretado como una confirmación: “Estoy muy bien, todo está bien”, ha dicho tras ese viaje..

Sin embargo, a través del perfil de Instagram de ambos hemos podido descubrir algunos de los sitios que han visitado y algunos de los planes de los que han disfrutado durante su estancia en la capital británica.

¿QUIÉN ES KAAN YILDIRIM?

Kaan Yıldırım es un actor turco, nacido en Estambul, Turquía, el 24 de diciembre de 1986. Estuvo casado, entre 2016 y 2019 con la actriz Ezgi Eyüboğlu. La pareja no tuvo hijos, pero en su red social, el actor se muestra con sus sobrinos. Estudió Marketing por la Universidad Brunel de Londres; y actuación en la Academia de Ciencias de la Comunicación de Başkent.

El actor turco empezó en la televisión con un papel secundario en “Kayıp”, en 2013. También formó parte del elenco de “Ulan İstanbul”. Esas serían sus dos únicas oportunidades como personaje de soporte. Luego ue protagonista en “Adı Mutluluk” (2015) junto a Eyüboğlu, su exesposa. Luego, tuvo el papel principal de “Halka”, donde compartió roles con Erçel. Desde 2019 da vida a Mehmet Ali Çağlar en “Hekimoğlu”, la adaptación turca de la serie estadounidense “House”.