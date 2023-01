Tras el semejante éxito que significó la colaboración entre Shakira y Bizarrap, los flashes comenzaron a apuntar a Gerard Piqué como nunca antes, a lo que el catalán no dudo en responder de mil y un maneras. Desde su colaboración con relojes Casio hasta su llegada al estacionamiento de Kings League. No hay duda de que el ex futbolista siempre de qué hablar ante los medios.

La relación entre Gerard Piqué y la joven Clara Chía comenzó a ser vista de manera negativa luego de la canción producida por Shakira y el productor argentino Bizarrap. No solamente porque la colombiana comenzó a narrar incidencias de lo que fue su intrincada relación con el ex defensor del Barcelona, sino también por la cantidad de hechos que realizó el deportista durante su amorío.

Hace unos días, la cantante remeció las redes sociales con canción junto a Bizarrap (Foto: Shakira / Instagram)

Pero, más allá de los dimes y diretes que implica la ruptura entre dos personalidades mundialmente conocidas, la colombiana también le mandó un terrible puyazo aduciendo que Piqué un “Ferrari por un Twingo”. Tales líneas no hicieron más que caldear los ánimos entre ambos y generar diversas preguntas acerca del garaje del ex jugador.

¿Estará dolida Shakira por qué se fue su ex esposo? Pues, no tenemos ni idea, pero lo que sí sabremos es que Piqué y Chía Martí tienen mucho más que un Twingo dentro de casa. ¿Te animas a ver la colección completa?

¿CUÁLES SON LOS AUTOS QUE CLARA CHÍA LE QUITÓ A SHAKIRA?

Uno de los autos a los que le dijo adiós Shakira fue este poderoso descapotable de fabricación alemana. Con un motor V8 de 4.7 litros y una potencia de 449 CV, este bólido alemán puede acelerar de 0 a 100 kilómetros en apenas 4,5 segundos.

El CEO de Kosmos suele usar este deportivo para transitar las calles de Barcelona (Foto: TORK)

Su tope de velocidad tampoco se queda atrás, pues lograr alcanzar nada más y nada menos que 250 kilómetros por hora. ¿Su precio? Pues, unos 145 mil euros.

Además de la elegancia de Mercedes, Clara también tiene entre ceja y ceja los modelos del moderno Tesla Model S, un audi A7 Sportback y un Q7.

El audi A7 Sportback es de los ejemplares más costosos del garaje de Piqué (Foto: Tork)

Por último, Piqué y la joven de 23 años compartirán un BMW X6 y otro modelo de la marca Mercedes Benz: el clásico SLK250.