Aunque “Avatar” de James Cameron y “Avatar: La leyenda de Aang” de Nickelodeon no tienen ninguna relación más que sus títulos similares, la serie animada creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko se vio obligada a modificar el nombre del programa para evitar alguna demanda de director de “Titanic”.

A través de Twitter, el director de “Avatar: The Last Airbender”, Giancarlo Volpe, explicó que en 2004, se enteraron de que tenían que cambiar el título de su proyecto “porque James Cameron ya tenía los derechos de una película llamada Avatar”.

Si bien “Avatar: La leyenda de Aang” se desarrolló entre 2005 y 2008, y “Avatar” se estrenó un año después, el cineasta detrás de películas como “Terminator” y “Mentiras verdaderas” comenzó a trabajar en “Avatar” en 1994 con la intención de estrenarla en 1999, pero tuvo que esperar diez años porque la tecnología que requería no estaba disponible en ese momento.

A pesar de eso, los fanáticos de ambas producciones se ven en la necesidad de precisar si se refieren a la elogiada película o a la serie animada agregando las frases “el niño calvo” o “la gente azul” a sus comentarios.

Aang, el último maestro aire de la serie "Avatar: The Last Airbender" que superó a sus predecesores (Foto: Nick)

¿QUÉ DIJO GIANCARLO VOLPE SOBRE “AVATAR: EL CAMINO DEL AGUA”?

En el tuit antes mencionado, Volpe bromeó sobre el nombre de la secuela de la cinta de James Cameron que se estrenará en los cines del mundo entre el 14 y 16 de diciembre de 2022. “Ahora la secuela se llama ‘The Way of Water’. Si la parte 3 se llama ‘Los Maestros del Fuego Control’, nos amotinamos”, escribió.

Esto se debe a que el agua juega un papel importante en la historia de “Avatar: La leyenda de Aang”. De hecho, los demás elementos, fuego, tierra y aire, también son parte fundamental de la trama de la serie animada, que también tiene un gran número de fanáticos.

Aunque “Avatar” de James Cameron fue elogiado por sus efectos visuales innovadores, rompió múltiples récords de taquilla y se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos, “Avatar: The Last Airbender” también recibió elogios de la crítica y consiguió tres temporadas y un spin off llamado “The Legend of Korra”.

En cualquier caso, la confusión entre ambas producciones continuará por mucho tiempo, ya que ambas tienen planeado nuevas películas. El plan de James Cameron es continuar la historia con “Avatar 3″, que ya fue rodada, “Avatar 4″, parcialmente grabada, y “Avatar 5″, que ya cuenta con un guion.

Mientras que “Avatar: The Last Airbender” prepara una serie live-action en Netflix y tres películas animadas en desarrollo en Paramount.

La secuela de "Avatar" llega trece años después de haberse estrenado la primera parte (Foto: 20th Century Fox)