El 9 de diciembre de 2021, la vida de Carmen Salinas se apagó a los 82 años como consecuencia de un derrame cerebral, dejando consternados a sus familiares, amigos y legión de seguidores, quienes la recuerdan por su talento y pasión a la hora de emprender cualquier proyecto. Cómo olvidar a aquella mujer que inició su carrera artística en la década de los 60 como imitadora, para luego ingresar al mundo de la televisión, cine y teatro, donde no solo se desempeñó como actriz, sino también como productora.

Y es que la popular “Corcholata”, conocida así por sus papeles en las películas “Bellas de noche” y “La pulquería”, además de ser una gran intérprete en los estudios de grabación, era una persona muy creativa, al grado de convertirse en la productora de su propio proyecto teatral. Fue así como nació “Aventurera”, la obra que, desde su estreno y con el paso de los años, se convirtió en una de los más exitosas de los últimos tiempos en México.

A continuación, te contamos todo sobre la obra de teatro que marcó la carrera de la actriz nacida el 5 de octubre de 1939 en Torreón, Coahuila.

En 2015 incursionó en la política como diputada del PRI, una faceta que provocó críticas (Foto: Carmen Salinas / Instagram)

NACE “AVENTURERA”

Tomando como referencia la película mexicana musical “Aventurera” (1950), Carmen Salinas y un grupo de profesionales y artistas deciden poner en escena una obra teatral bajo el mismo nombre. Para ello, hicieron unos pequeños cambios y dieron algunos toques a la historia.

Es así como llega, el 28 de octubre de 1997, “Aventurera”, cuyo estreno fue en la marquesina del emblemático Salón Los Ángeles, ubicado en la colonia de Guerrero. En aquella oportunidad estuvo protagonizada por Edith González, quien interpretó por primera vez a Elena Tejero. El elenco lo completaban Carmen Salinas (Rosaura), Alejandro Tommasi (La Bugambilia), Luis Felipe Tovar (Lucio el guapo), Sergio Basáñez (Mario Cervera), Ramiro Huerta (Pacomio), Jorge Becerril (El Rana) y Ernesto Gómez Cruz (comandante Treviño).

Detrás de la obra se encontraban Carmen Salinas y Guillermo Lowder en la producción, Carlos Olmos en el guion y Enrique Pineda en la dirección.

Debido a la fama que alcanzó en dicho recinto, la obra se mudó a otra sede: el Teatro Blanquita. Y aunque por varios años dejó de exhibirse, el productor Juan Osorio la puso de nuevo en cartelera con un guion adaptado por Ximena Escalante.

Edith González no fue la única aventurera, ya que por su papel han pasado diversas actrices que han logrado consolidar su carrera. Ellas son: Itatí Cantoral, Adriana Fonseca, Paty Navidad, Lorena Rojas, Yatana, Niurka Marcos, Sabine Moussier, Maribel Guardia, Ninel Conde, Malillany Marín y Susana González.

Carmen Salinas y Edith González sobre las tablas en "Aventurera" (Foto: Cuarto Oscuro)

¿DE QUÉ TRATA “AVENTURERA”?

La obra de teatro “Aventurera” presenta algunas diferencias con la película del mismo nombre de los años 50, y al igual que el filme, enamora y engancha a la audiencia desde un principio.

La historia cuenta la vida de Elena Tejero, una muchacha que es engañada por Lucio ‘El Guapo’, quien ofreciéndole trabajo la vende a Rosaura, una malvada mujer que la obliga a prostituirse en el Kumbala.

Sin posibilidades de nada, ella comienza su nueva vida, pero en dicho lugar conoce a Mario Cervera, nada más y nada menos que el hijo de Rosaura, quien al verla se enamora perdidamente de ella.

Al notar los sentimientos del joven, Elena aprovechará este romance para vengarse de su verdugo y de Rosaura.

La popular Güera se convirtió en la primera aventurera (Foto: Edith González / Instagram)

EDITH GONZÁLEZ NO IBA A SER LA PRIMERA AVENTURERA

Carmen Salinas contó durante una charla con Woodside que Edith González no estaba considerada para el papel de Elena Tejero, sino otra actriz, quien no pudo tomar el papel por temas laborales.

“La primera que iba a ser Aventurera era Itatí Cantoral, yo la quería porque me recordaba con su cuerpo a María Antonieta Pons [actriz cubana y bailarina de rumba]. La esperamos más de un mes porque andaba en Europa. Cuando llegó, viene a mi casa y me dice: ‘Madre, no voy a poder hacer Aventurera porque me habló Emilio Larrosa para hacer una novela con Huicho Domínguez’. Yo le dije: ‘No me puedes hacer eso, tengo esperando a todos los actores y ella me contesta: ‘¿Qué hago? Me ordenaron allá en Televisa que tengo que hacerla’. Y me quede así de ‘Ni modo’ [haciendo un gesto de resignación]”, dio a conocer.

¿CÓMO ELIGE A EDITH GONZÁLEZ?

Tras la negativa de Itatí Cantoral y poner en aprietos a todos, Carmen Salinas recibió la llamada de Edith González, pero no para el papel, sino porque al ser fanática de las Chivas, ella quería que le consiga un par de entradas para el partido Guadalajara-Neza. Tras conseguirlo, se fue con la actriz y su hermano al estadio, al final su equipo ganó 6-1. Tras ir al campo a felicitar a los ganadores, se fueron a comer.

“En la comida pusieron música ambiental tropical y se paró la güera y empezó a bailar. Yo volteo a ver al Chato y le dije: ‘Esta es la Aventurera’. Le planteamos el proyecto, cuyo guion lo llevamos a su casa al día siguiente (…). En la noche recibí una llamada y Edith me dijo: ‘Yo soy Aventurera’”, manifestó.

La actriz reconoció que Edith González no iba a ser la primera aventurera, pero los planes cambiaron y la eligió, decisión de la que jamás se arrepintió (Foto: Carmen Salinas / Instagram)

LAS AVENTURERAS SE DESPIDEN DE CARMEN SALINAS

Tras confirmarse el fallecimiento de Carmen Salinas el 9 de diciembre de 2021, las actrices que dieron vida a la Aventurera se despidieron de la también política.

MARIBEL GUARDIA

La actriz como aventurera se despide de Carmen Salinas en redes sociales (Foto: Maribel Guardia / Instagram)

Maribel Guardia usó sus redes sociales para dar una sentida despedida a la Salinas. “Vuela alto mi adorada Carmen salinas. Gracias por todo el amor que me brindaste, por las pláticas divertidas, las historias memorables, las lágrimas y las risas. Gracias por defenderme y por apoyarme. Te quedas en nuestros corazones por siempre. Descansa en paz”.

NIURKA MARCOS

La actriz fue otra de las aventureras que se despidió de Carmen Salinas en redes sociales (Foto: Niurka Marcos / Instagram)

Niurka Marcos, quien estuvo en la obra durante el 2002, escribió: “Descanse en paz guerrera. Luz para tu espíritu”, escribió en una foto donde aparece al lado de la actriz.

ITATÍ CANTORAL

La actriz no pudo ocultar su tristeza por la partida de Carmen Salinas en redes sociales (Foto: Itatí Cantoral / Instagram)

Itatí Cantoral subió una foto en su cuenta de Instagram con Carmen Salinas, a quien le da un beso. “Mi madre, mi amiga, mi compañera de vida. Que Dios te tenga en sus brazos junto a tu hijo. Gracias por llenar a México de tu amor y gracias por dejarme lo mejor de ti. ¡Te amaré siempre!”.

SUSANA GONZÁLEZ

Susana González, otra de las aventureras, que lamentó la partida de Carmen Salinas (Foto: Galo Cañas / Cuarto Oscuro)

Susana González, quien integró el proyecto en 2017, contó en Foro TV que se siente muy dolida con la partida de la actriz, al tiempo de asegurar que se sintió bendecida por haber trabajado con ella.

NINEL CONDE

La actriz lamentó en sus redes sociales la partida de Carmen Salinas (Foto: Ninel Conde / Instagram)

Ninel Conde fue otra de las Aventureras que se pronunciaron sobre la partida de la actriz. “Se que esa sonrisa hoy brilla más que nunca porque te estás reencontrando con tu amado hijo, que es el regalo más grande para una madre. Gracias por el amor de madre que me regalaste a mí y a tanta gente a tu alrededor; siento un profundo dolor y más por estar lejos físicamente de donde te van a despedir, pero en el amor no hay distancia que impida despedirte como tú mereces. Hasta siempre mi guerrera”.

ADRIANA FONSECA

La actriz agradece a Dios por haber puesto a Carmen Salinas en su camino (Foto: Adriana Fonseca / Instagram)

Adriana Fonseca también dejó un sentido mensaje. “La vida es tan sorprendente. Nos brindó la oportunidad de despedirnos, mi Carmencita. Sé que estás en un lugar mejor. Estos días en que se eleva tu alma es para recordar lo mejor de ti, que es inmenso e infinito. Es imposible no estar triste al perder a un ícono, un gran ser humano, una estrella como tú. Te amo. Muy bendecida de haber estado cerca de ti en varias ocasiones y conocer tu gran alma. Vuela alto mi Carmen”.

SABINE MUSSIER

Otra de las aventureras no pudo ocultar su tristeza por el fallecimiento de Carmen Salinas (Foto: Sabine Mussier / Instagram)

Sabine Mussier también recordó a la actriz con cariño. “Con Carmen compartí varios proyectos. Mi maestra es un ejemplo a seguir y gran ser humano. No me queda más que desearle mucha fortaleza a su familia”.