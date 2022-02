La película “Spider-Man: No Way Home” es considerada una de las producciones cinematográficas más vistas en diversas partes del mundo y la más taquillera del 2021. Los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) quedaron sorprendidos al ver a los clásicos villanos que regresaron para enfrentarse a Peter Parker. Aunque muchos se preguntan ¿qué pasó con ellos cuando volvieron a sus respectivos universos?

Una de las escenas más llamativas y recordadas por los miles de fanáticos del mundo de Marvel es cuando en “Spider-Man: No Way Home” aparecen los actores Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland, interpretando a los Peter Parker de sus respectivos universos.

Pero también aparecieron los clásicos villanos de Spider-Man que causaron gran sorpresa entre los amantes del cine, debido a que nadie pensaba que algunos de ellos volvería a un nuevo filme del héroe arácnido.

Como se recuerda los villanos de “Spider-Man: No Way Home” son Electro; Dcotor Octopus; Duende Verde; Sandman (hombre de arena) y el Lagarto.

¿QUÉ PASÓ CON LOS VILLANOS CUANDO REGRESARON A SUS RESPECTIVOS UNIVERSOS?

Los villanos que forman parte de toda la historia de Spider-Man y que regresaron en el último filme estrenado en diciembre del 2021 (“Spider-Man: No Way Home”) captaron la atención del público. Pero sus malévolos planes no pudieron concretarse debido a que Peter Parker logró enviarlos a sus respectivos universos.

La película “Spider-Man: No Way Home” dejó muchas dudas respecto al destino de los villanos y qué ocurrió con ellos al volver a sus lugares.

¿QUÉ HABRÍA OCURRIDO SI LOS VILLANOS NO ERAN VENCIDOS POR PETER PARKER?

El portal screenrat recordó que en “Spider-Man: No Way Home” los villanos volvieron a sus universos con la esperanza de la redención, incluso así no sobrevivirían.

Por ello, señala que en el caso de Norman Osborn tenía posibilidades de sobrevivir si es que hubiera hablado con Peter Parker, pero ello habría llevado a Norman a un pabellón psiquiátrico. Lo mismo hubiera ocurrido con Electro quien si no era golpeado por una inmensa carga de electricidad, probablemente podría haber regresado a salvo.

Sandman y Lizard son dos personajes que pudieron regresar sanos y salvos debido a que Spider-Man no los asesinó, por lo que Connors aún pasaría sus días en prisión y Marko sería un hombre libre.

LOS VILLANOS QUE APARECEN EN “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”

1. Doctor Octopus

2. Duende Verde

3. Electro

4. Lagarto

5. Sandman (hombre arena)