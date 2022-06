El gran final de “Tierra amarga”, en Turquía, dejó muchas dudas respecto a lo que pasará con este drama que batió récord de sintonías. Con cuatro temporadas al aire la ficción protagonizada por Hilal Aninbilek llegó a su fin el pasado 16 de junio generando gran expectativa y, a la vez, tristeza entre sus miles de fans quienes han preguntado si habrá una nueva entrega. ¿Qué se sabe al respecto?.

Estrenada originalmente con el nombre de “Bir Zamanlar Çukurova”, esta producción logró convertirse en toda una sensación no solamente en Turquía, sino también en países como España, Estados Unidos, Argentina, Chile quienes han sido cautivados por la gran historia de Züleyha.

Precisamente, este gran éxito también se debe al grupo de actores que dieron vida a cada uno de los personajes que aparecen en esa historia. Entre ellos se encuentran, además de Hilal Antinbilek, Furkan Palali, İbrahim Çelikkol, Ilayda Çevik, entre otros.

La ficción fue producida por Tims&B Productions y al final de las grabaciones todo el equipo de “Tierra amarga” se reunió para despedirse del público.

La telenovela Tierra amarga fue protagonizada por Hilal Antinbilek (Foto: Tims & B Productions)

¿HABRÁ TEMPORADA 5 DE “TIERRA AMARGA”?

La telenovela “Tierra amarga” es una de las producciones más exitosas de Turquía y a pesar que al inicio solo se pensó en una temporada, su popularidad y respaldo del público hicieron que la historia se extendiera a lo largo de cuatro temporadas.

Si bien se anunció que la Temporada 4 iba a ser la última, muchos se preguntan qué pasará con la historia de Züleyha. Respecto a ello, en el mes de marzo, el informativo de TV100 señalaba que si no habían cambios de último momento se grabarían los 10 episodios finales de la telenovela.

Foto del capítulo final de "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

Por otro lado, se ha conocido que la Temporada 5, al menos por ahora, no se realizará. Así lo indicó el portal Ine.es donde indica que la noticia de que no se producirá una quinta temporada ha desilusionado a sus miles de fans. “Tierra amarga es una producción de la cadena ATV y, pese a su éxito, no han querido renovar hasta una quinta temporada”, indicó dicho medio.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS Y TEMPORADAS TIENE “TIERRA AMARGA”?

“Tierra Amarga”, además, tiene cuatro temporadas estrenadas en Turquía, su país de origen. Las tres primeras tienen un total de 102 capítulos.

Primera temporada: 35 capítulos. Se emitió del 13 de septiembre de 2018 y el 30 de mayo de 2019.

35 capítulos. Se emitió del 13 de septiembre de 2018 y el 30 de mayo de 2019. Segunda temporada: 28 capítulos. Del 19 de septiembre de 2019 al 9 de abril de 2020.

28 capítulos. Del 19 de septiembre de 2019 al 9 de abril de 2020. Tercera temporada: 39 capítulos: Del 17 de septiembre de 2020 al 24 de junio de 2021.

39 capítulos: Del 17 de septiembre de 2020 al 24 de junio de 2021. Cuarta temporada: se empezó a emitir en Turquía el 9 de septiembre de 2021.

Züleyha y Demir Yaman (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ OCURRIÓ EN EL FINAL DE “TIERRA AMARGA”?

Luego de cuatro temporadas la telenovela “Tierra amarga” llegó a su fin el 16 de junio y muchas cosas ocurrieron.

Abdülkadir y Betül deciden cruzar la frontera, pero Vahap quien a pesar de su astucia también se ve obligado a escapar de Çukurova.

Mientras que Züleyha fue a Alepo para dar con el paradero de los asesinos de Hakan. Es allí que con el apoyo de Fikret atrapa a Abdülkadir y Betül. Esta última es condenada a cadena perpetua por el asesinato del novio de Züleyha.

Por otro lado, Fikret se casará con Zeynep y la alegría invade Çukurova. Además Züleyha ayudó durante todos los preparativos de la boda. Aunque Vahap llegará para poner en peligro a los asistentes, pues, con arma en mano y explosivos adheridos a su cuerpo amenaza en suicidarse.

Sin embargo, los hombres de seguridad lo reducen dándose cuenta que los explosivos eran falsos.