Aylín Mujica y Arturo Carmona han protagonizado uno de los momentos más candentes de “La casa de los famosos 3″. La primera semana del reality de Telemundo ha sido bien recibido por el público y el apasionado beso de los mencionados participantes fue la cereza del pastel de una jornada intensa dentro de la popular producción televisiva.

No es un secreto que los concursantes harán lo que puedan para mantenerse como los favoritos del público, con el fin de conseguir los 4 millones de pesos con los que premia el show al final de su temporada.

Una cifra que ya han recibido Alicia Machado e Ivonne Montero en las dos anteriores ediciones de “La casa de los famosos”. Por ello, todo lo que pasa dentro de las paredes del reality entra en cuestionamiento por parte del público ya que forma parte del show.

Sin embargo, hay otros gestos que no se pueden disimular. Y pues el encuentro entre Aylín Mujica y Arturo Carmona ha despertado más de una suspicacia porque no sería la primera vez que los concursantes salgan enamorados o alejados del reality de Telemundo. Si no que lo cuenten Daiella Navarro y Nacho Casano, la pareja favorita de la temporada 2.

Aquí puedes ver el llamativo beso entre Aylín Mujica y Arturo Carmona:

¿CUÁL ES LA VERDAD DETRÁS DEL BESO ENTRE AYLÍN MUJICA Y ARTURO CARMONA?

El beso entre Aylín Mujica y Arturo Carmona surgió después de que la primera perdiera en el juego “Verdad o reto”, que antes había tenido castigos como tragar huevo crudo, tirarse a la piscina o probar una cucharada de mostaza. A Mujica le tocó acercar sus labios a los de Carmona y el resultado fue llamativo.

Porque no fue un pico o un beso fugaz, sino que hubo más que fuego entre los dos participantes, tras el veredicto de “La Materialista”, lo que fue celebrado por sus compañeros y, en redes sociales, por los seguidores de la temporada 3 de “La casa de los famosos”.

Lo que iba a ser un pico en la nariz se convirtió en un beso que ha marcado la primera semana del programa de televisión. Pero, ¿puede surgir el amor entre Aylín y Arturo? La verdad podría ser otra ya que Carmona había mencionado antes que estaba interesado en una participante pero no mencionó su nombre.

¿Se llegará a formar un triángulo amoroso? Por el momento, solo se sabe que han saltado más que chispas en el beso entre Aylín Mujica y Arturo Carmona, lo que puede encender el fuego de un nuevo romance emblemático en “La casa de los famosos”.

Aylín Mujica es una de las figuras de "La casa de los famosos 3" (Foto: Telemundo)

¿QUIÉN FUE EL PRIMER ELIMINADO DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS 3″?

Jonathan Islas se convirtió en el primer concursante que dejó “La casa de los famosos 3″. No contó con el apoyo del público y se tuvo que retirar de la competencia del reality de Telemundo.

Mientras que los participantes José Rodríguez, Juan Rivera y Liliana, la hija del “Puma” Rodríguez quedaron sentenciados para una posible eliminación en la siguiente entrega del programa.