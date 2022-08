Bad Bunny viene demostrando que se encuentra en una etapa de su vida en donde crece a pasos agigantados. El cantautor portorriqueño de música urbana y reggaetón acaba de estrenarse en la pantalla grande, y de Hollywood, en una película que estelariza Brad Pitt, y ahora debutó como empresario en el rumbo gastronómico.

Benito Antonio Martínez Ocasio ha alcanzado un reconocimiento y trascendencia en la música que le ha permitido dar el salto hacia otras artes y rubros. Así, le llegó la posibilidad de actuar en una película en donde comparte créditos con Brad Pitt y Sandra Bullock.

“Bullet train” es el largometraje hollywoodense que a inicios de agosto se estrenó a nivel mundial y allí Bad Bunny comparte varias escenas junto al exesposo de Jennifer Aniston y Angelina Jolie. Pues bien, ahora el celebs sigue haciendo noticia con el nuevo emprendimiento que acaba de inaugurar.

Brad Pitt junto a Bad Bunny al lado del elenco principal, aunque sin Sandra Bullock (Foto: AFP)

BAD BUNNY INAUGURA SU LUJOSO RESTAURANTE JAPONÉS EN MIAMI

El artista se asoció con el empresario David Grutman, quien maneja la mayoría de clubes nocturnos de Miami y quien ya posee un restaurante en sociedad con el cantante Pharrell Williams. En una entrevista a la revista “Food & Wine”, Bad Bunny explicó las razones de su incursión en el rubro gastronómico y por qué eligió esa ciudad de Estados Unidos para empezar.

“La cultura (de Miami) me recuerda a mi hogar. Miami es una ciudad donde puedo relajarme. Me encanta salir a comer, ver el océano: es una gran ciudad”, señaló el intérprete de “Tití me preguntó”. A la inauguración del restaurante japonés llamado “Gekkō”, que se realizó el último viernes 12 de agosto, acudieron invitados distintas personalidades de la música y celebridades.

Joe Jonas, junto a su esposa Sophie Turner, fue la principal atracción entre los invitados. Además de la pareja también se hicieron presentes David Beckham y su esposa Victoria, quienes llegaron acompañados su hijo Cruz Beckham. Karol G, el rapero Timbaland y Lil Wayne fueron algunas de las otras personalidades que acompañaron a Bad Bunny en este importante día.

¿CÓMO ES EL LUJOSO RESTAURANTE JAPONÉS DE BAD BUNNY EN MIAMI?

El local, que cuenta con un estilo “steakhouse”, está dividido en un comedor interior y exterior, una sala privada y una barra Omakase para seis personas . Con capacidad para 185 personas, el restaurante ha sido diseñado por el estudio neoyorquino Rockwell Group, el cual se ha enfocado en una decoración muy lujosa, en la que resaltan las cortinas con cuentas teñidas en oro y otras de terciopelo.

Así luce uno de los ambientes principales (Foto: Gekkō / Instagram)

Por otro lado, tiene una iluminación íntima y paredes forradas en telas finas con diversos estampados inspirados en el mundo oriental.

En cuanto a la oferta gastronómica que presenta Gekkō, esta consiste en combinar lo tradicional y moderno de la comida japonesa, además de los ya famosos rolls y makis. El plato bandera será la carne de “Wagyu” -con toques de barbacoa coreana-. Además, la carta también incluye una selección completa de sushis, arroces, platos vegetarianos y carne plant-based.

La carne de “Wagyu” de Gekkō (Foto: Gekkō / Instagram)

Respecto a ello, Bad Bunny indicó que está “obsesionado con el sushi, el A5 Tomahawk, el arroz crujiente Wagyu y el arroz frito con langosta”. Asimismo, en el área de bebidas del restaurante habrá una distinguida selección de cócteles, servidas en copas originales.