Es la figura latinoamericana musical más reconocido en todo el planeta en la actualidad, pero su vida amorosa siempre se ha mantenido a la sombra. Bad Bunny sigue avanzando en su carrera profesional y empresarial, en donde ya debutó como actor de Hollywood e inauguró su propio restaurante, pero no el área persona no es un aspecto que haya cuidado, sino todo lo contrario. Lo cuida con mucho escrúpulo y recelo.

Parte de ese ámbito íntimo es la vida de pareja que lleva con Gabriela Berlingeri, la modelo y diseñadora de joyas con la que ha estado relacionada desde 2017 pero con la que pocas veces se ha dejado ver en público.

Es más, recién en febrero de 2000 fueron vistos en un evento: Benito Antonio Martínez Ocasio -nombre verdadero del cantautor boricua- y Gabriela fueron fotografiados en un partido de la NBA, entre Miami Heat y Dallas Mavericks.

La pareja tienen la misma edad: 28 años (Foto: Telemundo)

¿CÓMO SE CONOCIERON BAD BUNNY Y GABRIELA BERLINGERI?

La hoy pareja se conoció en 2017, en Puerto Rico, en un restaurante y luego de haber participado como invitado sorpresa en el concierto de Zion & Lennox. “La conocí en un restaurante, cuando estaba comiendo con mis padres y mis hermanos. Comenzamos a hablar y de ahí continuamos viéndonos” , le dijo en su momento Bad Bunny a la revista Rolling Stones.

Desde ese entonces, ambos se empezaron a frecuentar pero siempre con perfil bajo. Tan es así que el mismo portorriqueño reveló posteriormente que Berlingeri lo ayudó a grabar la canción “Te Gusté,” una colaboración suya con Jennifer López.

Así se ha ido desarrollando su relación, con esporádicas apariciones de uno en las redes sociales del otro, pero con su noviazgo fortalecido. “¿La gente realmente piensa que yo estoy pasando la cuarentena solo? No, yo estoy con alguien, ella es muy especial en mi vida”, dijo el celebs a Rolling Stones durante la cuarentena casi mundial -mayo 2020- que llevamos todos por la pandemia del coronavirus.

“Esta cuarentena me ha hecho entender que ella es la mejor compañera que yo puedo tener (...) Yo estoy feliz con ella. (La gente) no sabe que ella me ha ayudado mucho en aspectos emocionales cuando más lo necesitaba”, agregaba en dicha entrevista.

Ambos estrenaron en conjunto sus cuentas en TikTok en Año Nuevo de 2022 (Foto: Gabriela Berlingeri / Instagram)

LA INFLUENCIA DE GABRIELA BERLINGERI EN BAD BUNNY

Conforme pasaron los meses y años, la influencia de la modelo sobre el artista fue en aumento. Gabriela ha participado en varios proyectos con Bad Bunny. Ella canta junto a él en “La casita” y “El apagón”, y fue modelo en su video musical de “Titi me preguntó”, donde se viste de novia y llega con él al altar .

Además, Belingeri fue la fotógrafa de la portada de Bad Bunny para la revista Rolling Stone. Pero ahí no queda la coas, pues ambos aparecen juntos en el video de René Pérez, Residente, “Antes que el mundo se Acabe”, junto a otras famosas parejas.

Respecto a si hay planes de casamiento entre ambos o si ya se casaron, el cantante de “Yonaguni” descartó que ello haya pasado, tampoco confirmó que tengan planes de boda, pero sí aseguró que “estoy enamorado, y muy feliz”.