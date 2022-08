A día de hoy, no cabe duda de que el artista más sonado de todo el mundo es Bad Bunny. Y es que el puertorriqueño no solamente destaca en la industria musical gracias a sus recientes éxitos sino también viene participando en cintas y películas de Hollywood junto a grandes del cine como Brad Pitt. Por ello, no es ninguna sorpresa que el popular ‘Conejo Malo’ realice lujosas compras en su vida diaria.

Ropa cara, autos lujosos, yates y fiestas con celebridades. Hablar de Bad Bunny es referirse a unos de los máximos exponentes de la música en español y autor de verdaderos hits como “Amorfoda”, “Yonaguni” y “Si estuviesemos juntos”.

De hecho, uno de los grandes lujos que consiguió el artista fue su excéntrico Bugatti color blanco, siendo este un superdeportivo del que solamente se pudieron fabricar 20 unidades en todo el planeta con un costo de aproximadamente 3.3 millones de dólares.

En tal sentido, el artista habló sobre por qué optó por comprar el lujoso auto a inicios de 2020, dejando en claro que ninguno de sus amigos quiso prestarle uno para los Latin Grammy de aquel año.“El mensaje está ahí, yo no uso prendas, pero si quiero me engancho el Polo Norte, me menté en el Polo Norte que es mi Bugatti. Lo he usado como cuatro veces. Al final yo trabajo por él”, fue lo que dijo ‘Benito’ en una entrevista.

Sin embargo, no fue hasta hace unos días que la nave de Bad Bunny fue tendencia en redes sociales luego de haber sufrido un daño en la parte trasera al ser chocado por otro auto que buscaba estacionarse a su detrás.

Es así que a través de un video subido a TikTok se evidencia que el auto favorito de Bunny sufrió un aparatoso golpe a vista y paciencia de todas las personas que miraban impactadas el daño que sufría aquel bóvido automor de más de 3 millones de dólares.

¿CUÁNTO COSTARÁ LA REPARACIÓN DEL BUGATTI DE BAD BUNNY?

Como dijimos en líneas anteriores, este no es un auto deportivo cualquiera, sino uno de los veinte que existe en todo el planeta. Según el portal “Milenio”, la reparación estaría rondando los 380 mil dólares americanos, además de otros costos como el traslado y pintura.

Haciendo las sumas y las restas, reparar este precioso deportivo saldría no menos a medio millón de dólares. ¿Qué tal?

Lo que no se sabe a ciencia cierta es que si el autor del choque se hará responsable de los daños efectuados o será también el cantante de género urbano. ¡Vaya problemón!