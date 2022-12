El artista portorriqueño viene realizando una serie de presentaciones en México por estos días y puede que estemos frente a sus últimos shows. Bad Bunny anunció en una reciente entrevista con la revista Billboard que su retiro de los escenarios está muy cerca. Conoce por qué lo dijo y cuál es la motivación para tal determinación.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del intérprete de reggaetón y música urbana, ha escalado artísticamente una barbaridad en los últimos dos años. Su crecimiento artístico no ha abarcado solo a la música, pues también ya tuvo su estreno como actor en Hollywood con la película “Bullet train”, en donde compartió créditos con Brad Pitt.

No obstante, la vorágine de la fama y nuevos compromisos en la industria del entretenimiento lo han llevado a tomar la decisión de decir “Alto. Tengo que descansar”. Lee a continuación cuáles son los motivos para este retiro.

¿POR QUÉ BAB BUNNY ANUNCIA QUE SE RETIRA?

En una charla con la revista Billboard, el celeb de 28 años hizo un recuento de lo que ha conseguido en la música y lo que desea aquí en más.

“Me estoy tomando un descanso. El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional, para respirar, disfrutar mis logros. Vamos a celebrar. Vamos para acá, vamos para allá, vamos en el barco”, expresó.

“Acuérdate de ti mismo, cabrón. Te has roto todo”, siguió reflexionando el cantante y añadió que se encuentra en “un punto en el que, pase lo que pase no espero que pase nada. Por ejemplo, no estaba buscando una colaboración con Drake. Fue muy espontáneo. Ahora es diferente. Ahora todos, el artista más grande que puedas imaginar, quiere colaborar conmigo”.

Así, queda claro que Bad Bunny hará una pausa el año que viene, pero tras ello retomará sus shows y producciones.

BAD BUNNY, CONCIERTOS EN MÉXICO

Estas declaraciones, que la revista antes mencionada publicó el último miércoles 7 de diciembre, llegan en medio de la gira que viene realizando el cantautor por suelo azteca.

Este jueves 9 y viernes 10 de diciembre se está presentando en Ciudad de México, en el mítico Estadio Azteca.