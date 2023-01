Eugenio Derbez declaró para el programa “Despierta América” de Univision y fue consultado sobre el violento comportamiento de Bad Bunny con una fan que le pidió una foto.

En comunicación con el mencionado medio de comunicación, la celebridad mexicana señaló que el ‘Conejo Malo’ debe respetar a su público.

“La gente te da el poder y esa misma gente es la que te quita ese poder. Yo he vivido esas aglomeraciones y me han puesto el celular en la cara, me han picado y me han golpeado, como ustedes mismos lo han visto”, dijo Derbez.

“Cuando ustedes (la prensa) me ponen una cámara en la cara, yo sé que no lo hacen para molestarme, lo hacen porque hay empujones y otras cosas, pero en general yo creo que hizo tremendamente mal ”, añadió de manera tajante.

Finalmente, Eugenio le hizo una recomendación a los seguidores del intérprete de la canción “Neverita”:

“A parte no era un momento donde lo estaban molestando. Simplemente era una muchacha, era una niña. Yo no creo que haya sido correcto , pero la gente sigue llenando los estadios. La gente es quien llena los estadios y tiene el poder, hay que aplicar ese poder”, sentenció.

Bad Bunny explica por qué tiró el celular de una fan

Tras la difusión del video viral de su violenta conducta con una seguidora, Bad Bunny decidió pronunciarse en su cuenta de Twitter para explicar los motivos de su comportamiento.

El ‘Conejo Malo’ señaló que no permitirá que un fan se le acerque con un teléfono en la cara porque lo considera una falta de respeto.

“La persona que se acerque a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto, y así mismo lo trataré yo ”, sentenció.

Bad Bunny se pronuncia tras tirar el celular de una fan. (Foto: @sanbenito).

