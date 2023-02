Bad Bunny regresó a Instagram tras convertirse en blanco de duras críticas por tirar el celular de una seguidora.

En su mensaje público, el intérprete de la canción “El apagón” dijo estar agradecido con la vida por los buenos momentos que tuvo tras cantar y ser galardonado en los Premios Grammy 2023.

“La palabra mas bonita que existe es: gracias. Soy agradecido con Dios, con la vida, con el amor que recibo. Agradecido de poder vivir momentos que nunca imaginé”, expresó.

“Agradecido de las personas que me quieren de verdad, los que me apoyan genuinamente, los que me entienden y por los que no también. Agradecido de poder hacer lo que mas amo, música. Me siento feliz, me siento orgulloso de mí y por eso doy gracias”, añadió.

Bad Bunny reaparece en Instagram con mensaje de gratitud. (Foto: @badbunnypr).

Bad Bunny olvidó su roche y habló de la humildad en los Premios Grammy

‘El Conejo Malo’ triunfó en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana en los Premios Grammy por su trabajo en “Un verano sin ti” y ofreció un emotivo discurso, donde resaltó el valor de la humildad.

“La humildad es fácil porque acabo de hacer este álbum con amor y pasión, nada más que amor y pasión y cuando haces las cosas así todo es más fácil y la vida es más fácil” , expresó el cantante muy emocionado.

“Quiero agradecer a todos los que escuchan mi música y al mundo entero. Gracias a todos los artistas que trabajaron en este álbum y a los productores”, dijo.

Finalmente, el intérprete de la canción “Me porto bonito” dedicó su premio a su natal Puerto Rico y para ello habló en español.

“Quiero dedicar este premio a Puerto Rico, la capital del reggaetón en el mundo entero, y a todas las leyendas, y especialmente a los nuevos porque mantienen vivo y refrescando el movimiento. Sigamos llevando el género a otro nivel. Gracias”, concluyó.

