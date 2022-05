El pasado 2 de mayo fue la MET Gala 2022 y Bad Bunny no solo sorprendió a todos con su atuendo, sino también con su inglés. Luego de dar una entrevista en “spanglish”, las burlas y los memes han inundado las redes sociales.

Unos días después de su aparición, el cantante puertorriqueño lanzó su nuevo disco “Un verano sin ti”. Sus fanáticos estuvieron esperando este momento desde sacó sus últimos sencillos en 2020, durante la cuarentena y pandemia por COVID-19.

LA CONTROVERSIAL ENTREVISTA

Al pasar por la alfombra roja, hizo una parada en la sección de “Vogue” para que la youtuber Emma Chamberlain le realizara algunas preguntas. Fue entonces que sorprendió a todos con su “spanglish”.

En el video difundido por todo internet, se observa cómo la influencer le hace algunas preguntas en inglés y él, automáticamente, respondía en español. Posteriormente, cuando se daba cuenta que Chamberlain no entendía lo que le decía, traducía sus palabras a inglés.

Esto se pudo ver cuando entrevistadora le consultó si esa era su primera MET Gala.

“Sí, yo creo que sí. Ah, yes, yes. It’s my first one”, respondió el reggaetonero de 28 años casi por inercia.

Entrevista de Emma Chamberlain a Bad Bunny en la alfombra roja de la #MetGala. pic.twitter.com/5sqmkfZGzG — Bad Bunny Info (@badbunnyinfope) May 3, 2022

BAD BUNNY NO QUIERE HABLAR INGLÉS

Sin embargo, no queda claro si esto se debió a un bajo manejo del idioma o porque le provocaba confundir a los estadounidenses con su español. Anteriormente, el “conejo malo” había comentado que no planeaba seguir los estándares impuestos por la industria musical norteamericana. Además, aseguró que nunca cantaría en inglés.

“Quizá era necesario y abrieron puertas a este boom latino, pero ese momento para mí se acabó. Me enorgullece mucho llegar al nivel en el que estamos hablando en español, y no sólo en español, sino en el español que hablamos en Puerto Rico. Sin cambiar el acento. Hay que romper eso de que los gringos son dioses”, declaró.

LOS MEMES SOBRE BENITO

El vestuario que utilizó el cantante de “Yonaguni” iba con la temática “Guilded Age” que habían impuesto ese año para la MET Gala. Eso no detuvo a los usuarios de redes sociales de hacer algunas bromas y memes al respecto. Bad Bunny llevaba una traje con falda de color beige y un peinado recogido con algunos detalles dorados.

El meme compara a Bad Bunny con un personaje de Zootopia (Foto: Twitter)

Otro asunto que fue centro de entretenimiento de sus seguidores fue el lanzamiento de su álbum “Un verano sin ti”.

Meme sobre una de las canciones del nuevo álbum de Bad Bunny (Foto: Twitter)