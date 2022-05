Bárbara de Regil es conocida no solo por ser la protagonista de “Rosario Tijeras”, sino también por ser una influencer de vida fitness. A través de su cuenta de Instagram, la actriz y madre de una adolescente de 17 años, comparte tips y rutinas de ejercicios y de alimentación. No por algo es una de las actrices con mejor figura en el espectáculo mexicano. No obstante, como todo cuerpo, tiene imperfecciones, y en el caso de la azteca que en junio cumplirá 36 años, las estrías vendrían a ser su talón de Aquiles pero...

Eso no es tan así ya que Regil, que en 2017 se casó con el abogado Fernando Schöenwald, asegura no tener más vergüenza de mostrar sus curvas con los defectos que la vida y la naturaleza le haya otorgado. “Me encanta promover el amor propio en la mujer, que te ames con tus estrías, que te ames como eres, porque esto es lo que eres y vas a ser toda la vida”, mencionó para la revista People en español.

Sin embargo, la histrionisa, que acaba terminar de filmar la película “Quiero tu vida”, lleva sus pensamientos a la acción y hace poco enseñó en primer plano en su cuenta de Instagram las estrías que siempre la han acompañado y que por pena no había querido mostrar antes.

Bárbara junto a su hija Mar Alexa de Regil (Foto: Bárbara de Regil / Instagram)

LAS ESTRÍAS QUE LUCE ORGULLOSA BÁRBARA DE REGIL

La también protagonista de la telenovela “Parientes a la fuerza” (2021-2022) publicó en su Instagram una imagen con las estrías que tiene en el abdomen y que anteriormente había ocultado en sus fotos ya sea usando polos largos o pantalonetas hasta el ombligo.

“Saben, antes me daba una pena que se me vieran, hice todos los tratamientos y compré todas las cremas para quitarlas… Nunca se fueron, llegaron para quedarse… Así que las tapaba con todoooo. Maquillaje, blusas altas… me daba mucha pena que se vieran. Además, cuando se veían me criticaban: ‘Qué asco tus estrías’, ‘Deberías taparlas’, ‘Qué feo se ve’, etc.”, comenzó diciendo Bárbara de Regil, para luego anunciar que ello ya no le afecta.

“Yo creo que un angelito me iluminó y me dijo: “Ámate”. Así que dije: “Basta de esconder lo que soy y seré”. Este es mi cuerpo y lo amo con toda mi alma. Y si alguien más que no sea yo le molesta, pues cierra los ojos”, continuó la influencer. Al final se envió un mensaje a sí misma: “Bárbara: Te amo con todo y tus 16 estrías (solo en la pancita)”.

La foto que publicó en su cuenta de Instagram y que tiene más de 300 mil likes (Foto: Bárbara de Regil / Instagram)

BÁRBARA DE REGIL ES ALABADA POR MOSTRAR SU ESTRÍAS

Esta no es la primera vez que De Regil muestra sus estrías. En anteriores oportunidades ha exhibido las que tiene en el pecho y glúteos -todas ellas incluidas en el abdomen serían presumiblemente producto de su embarazo- y siempre sus fanáticos la han elogiado por la sinceridad y su amor propio.

“Te admiro y te amo”, “Sinceridad ante todo y aún así un cuerpo perfecto”, “Gracias por normalizarlas”, “Eres maravillosa”, “Demasiado divina” o “Las marcas de las guerreras de Dios” son solo algunos de los comentarios que sobresalen en su último post. ¿También te animas a mostrar tus estrías?