Posicionada como una de las influencers más seguidas y polémica de todo México, Bárbara de Regil no desaprovechó otra oportunidad ante cámaras y reveló uno de sus secretos más guardados durante su etapa de mamá primeriza. No obstante, la intérprete de “Rosario Tijeras” fue tajante al revelar que sintió un gran enojo en contra de su madre. ¿Cómo?

Cuando queremos acordarnos de una de las personalidades más sonadas de los últimos años, el nombre de Bárbara de Regil siempre estará presente. Y es que tras su debut en la telenovela “Bajo el alma”, la histrionisa siempre se ha caracterizado por protagonizar diversas escenas de tensión en el mundo actoral.

Bárbara junto a su hija Mar Alexa de Regil (Foto: Bárbara de Regil / Instagram)

Sin embargo, la también actriz de cine habló sobre una faceta muy personal durante su adolescencia, en especial, cuando dio a luz a Mar de Regil siendo apenas una jovencita de 16 años. Un hecho retador teniendo en cuenta las situaciones de salud que atravesaba así también como su situación familiar.

Es así que llegamos hasta la entrevista con el programa “Montse & Joe”, en donde la artista 35 años comentó sobre su etapa de ser mamá antes de cumplir la mayoría de edad, además de cómo “sentó cabeza” con el nacimiento de su dulce Mar.

“Mi mamá me ayudó mucho, porque no me ayudaba con ella (su hija)...Entonces yo le decía: ‘Mamá es que hay un fiesta’ y mi mamá me decía: ¿Y luego? ¿Me la cuidas?, no, y yo la odiaba” , indicó Bárbara.

En tal sentido, rememoró las formas en que recriminaba a su madre sobre el cuidado de su hija, hasta el punto de confesar que su progenitora siempre se mantuvo firme en su decisión.

“Eso me hizo muy apegada a Mar, luego ya entré a estudiar y me la llevaba, era como mi llaverito (...) no sabía que hacer, entonces estudié fotografía, pero luego me salí porque estaba muy caro y no podía pagar que el lente, que la cámara. Salí, estudié un tiempo chino mandarín porque quería ser traductora”, indicó de Regil.

SU ASCENSO A LA FAMA

Bárbara también ahondó en su faceta artística en dicha entrevista, señalando que fue su querida abuela Chayo quien pudo descubrir sus dotes y talento para la industria del entretenimiento.

“Mi abuelita veía novelas todo el día, entonces yo llegaba y le hacía shows y empezaba el llanto, la risa y ella me decía: ‘es que tú deberías ser actriz, hija’”, confesó de Regil.