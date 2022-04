A lo largo de su carrera, Bárbara de Regil ha señalado que una de las mejores cosas que le pasó en la vida fue convertirse en madre de Mar. A pesar de que su embarazo fue inesperado y pasó por serios problemas, nunca le importó soportar horas de trabajo para sacar adelante a su única hija. De esta manera, en la actualidad, la influencer no ocultó su deseo de ser mamá por segunda vez, pues junto a su esposo Fernando Schoenwald quiere agrandar la familia.

BÁRBARA DE REGIL SE CONFIESA EN INSTAGRAM

Últimamente, Bárbara ha estado muy activa en sus redes sociales. Así, durante el 28 de abril, la artista decidió compartir algunas de sus intimidades con todos sus seguidores de Instagram.

Tras solicitar que le realicen diversas consultas, una de sus seguidoras le hizo una pregunta bastante personal, pero con mucho respeto. “¿Cuál es el método anticonceptivo que usas?”, fue la interrogante.

La actriz desea agrandar su familia (Foto: Bárbara de Regil / Instagram)

Frente a la consulta, la actriz se mostró muy abierta y confirmó que estaba buscando quedar embarazada. Es por ello que era un deseo que había pedido a Dios.

“Cómo me voy a ofender, no hermana, en este Instagram somos 92% mujeres, así que tengo la confianza de decirles que ¡no uso!, por si me ven... nada más qué, ya se olvidó de lo que le encargué”, manifestó. “Dios, lo que te encargué, mi encargo, no te olvides”, agregó sin dejar de hacer gestos respecto a su deseo de ser madre.

UN DESEO QUE PERSIGUE

En el año 2020, la influenciadora confesó su deseo de ser nuevamente madre a través de una entrevista a “Venga la alegría” de TV Azteca. Allí, reiteró sus ganas de darle un hermanito a su hija Mar y recalcó que no iba a dejar de lado la felicidad solo por conservar su aspecto físico.

“Jamás pensaría eso. Antes yo creía que no quería romper la dieta nunca, y nunca la rompía más que el 24 de diciembre o el 31, es neta. Y un día me dije: ‘no estoy siendo feliz, o sea, no tengo felicidad en mi vida’ y entonces ahora ya la rompo dos veces a la semana”, explicó.

SU EMBARAZO A LOS 16

Se sabe que Bárbara de Regil fue madre a la temprana edad de 16 años. Ella contó que, en ese momento, se sintió muy sola y que pasó por momentos muy difíciles.

“Me sentí muy sola. Justo entonces mi mamá tuvo cáncer. Mi vida no estaba siendo fácil en absoluto. Y pensé ‘con un bebé estaré en compañía’ y me imaginé en la esquina de mi cama con un bebé (...) Cuando descubrí que estaba embarazada, me dio mucha emoción porque era algo que quería. Pero estaba muy preocupada porque tenía anemia, no fue un embarazo fácil”, dijo al ser entrevistada por “Venga la Alegría”.

Sus problemas familiares se sumaron a sus padecimientos personales. Esto, pues unos días antes de dar a luz, sufrió la ruptura de su entonces pareja.

“Una semana antes de tenerla, decidió irse con una amiga mía. Todo salió muy feo. Yo sufrí mucho. Estaba en el hospital con contracciones y al mismo tiempo llorando de rabia”, confesó.

SU RELACIÓN CON FERNANDO

La actriz mexicana siempre se ha mostrado agradecida con Fernando Schoenwald, su actual esposo y quien en más de una ocasión avaló como el verdadero padre de Mar, sobre todo por su apoyo durante estos años. Ambos iniciaron su relación hacia el final de la primera parte de la serie “Rosario Tijeras”.

Desde entonces, los dos comparten fotos y videos a través de sus redes sociales. Incluso, en el año 2020, fue la propia Bárbara de Regil quien le pidió nuevamente matrimonio a su esposo. Hecho que compartió con todos sus seguidores de la famosa red social.

MAR, LA HIJA DE BÁRBARA DE REGIL

Hoy en día, Mar de Regil tiene 18 años. Según Bárbara, ella y su hija consideran a Fernando como el verdadero padre de Mar, pues acompañó su crianza durante todos estos años.

En la actualidad, ambas aparecen, a menudo, juntas en las publicaciones de la influencer.

QUIÉN ES BÁRBARA DE REGIL

Nacida en México en 1987, Bárbara de Regil saltó a la fama cuando formó parte del elenco de la serie “Rosario Tijeras”, donde interpretó el personaje de la protagonista, Rosario. También es prima del locutor y presentador mexicano Marco Antonio Regil.

Durante una entrevista con el programa “Sale el Sol”, Bárbara reveló que no le molesta que el público la recuerde por su trabajo en esta ficción, pues no siente que se haya quedado encasillada en ese personaje:

“No, la verdad que no, abrí mi gama, no me importa, si hay algunos que el ejercicio y Bárbara y es que Bárbara es mamá, Bárbara es actriz, yo soy una mujer que abre las puertas para todo y me gusta aprender de todo y ser de todo”, manifestó.

BÁRBARA DE REGIL EN INSTAGRAM