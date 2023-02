Bárbara Mori alcanzó la popularidad gracias a ‘Rubí', la popular telenovela mexicana en la que interpreta a una joven universitaria que se obsesiona con el dinero y no duda en usar su belleza para conseguir un millonario que la saque de la pobreza.

Sin duda este personaje convirtió a la actriz en una de las mujeres más deseadas, pero también una de las más odiadas porque da vida a una persona sin escrúpulos que busca conseguir sus objetivos a costa del sufrimiento de quienes la rodean.

Pero tras el éxito que consiguió con esta producción de Televisa que estrenó en 2004, hace casi 19 años, Bárbara Mori decidió alejarse de las novelas para incursionar la pantalla grande. A continuación te contamos qué hace actualmente la actriz.

¿En qué telenovelas trabajó Bárbara Mori?

Barbara Mori debutó en la actuación tras estudiar en la escuela de TV Azteca. ‘Tric-Trac’ se llamó su primera novela, en la que participó entre los años 1996 y 1997. Este último fue el año en que se estrenó ‘Al norte del corazón’, otra producción en la que trabajó.

Luego de ello tendría el papel de Mónica San Milán en ‘Mirada de mujer’, ficción gracias a la cual saltó a la fama y ganó su primer galardón en los Premios TVyNovelas como Mejor revelación femenina; además vendría ‘Azul tequila’ (1998-1999), ‘Súbete a mi moto’ (2002-2003) y ‘Amor descarado’ (2003).

Luego, en 2004, llegaría ‘Rubí' producción en la que saboreó el éxito y se consagró gracias a su icónico papel de la bella pero ambiciosa Rubí Pérez Ochoa, donde compartió roles con Eduardo Santamarina, Sebastián Rulli y Jacqueline Bracamontes entre otros destacados actores.

Bárbara Mori en 'Rubí' junto a Eduardo Santamarina y Sebastián Rulli. (Foto: Captura)

¿Cuáles son las series y películas en las que actuó Bárbara Mori?

Gracias a su gran actuación en ‘Rubí', Bárbara Mori no demoró en recibir varias propuestas para incursionar en el cine. Uno de sus primeros papeles en la pantalla grande fue en la película ‘La mujer de mi hermano’ (2005), basada en el libro de Jaime Bayly, en la que compartió roles con Christian Meier.

Bárbara Mori junto a Christian Meier en 'La mujer de mi hermano'. (Foto: Captura)

Luego vendrían producciones como el biopic de ‘Cantinflas’, en la que interpretó a Elizabeth Taylor. Mori volvería también a la televisión, pero para series cortas como ‘Dos lunas’ (2014) o ‘La negociadora’ (2021) y en la película ‘Todo lo invisible’ (2021), pero nunca a las telenovelas.

¿Qué hace actualmente Bárbara Mori?

Bárbara Mori, quien actualmente tiene 45 años, reveló en una entrevista pasada que no ha regresado a actuar en telenovelas debido a una razón que tiene mucha lógica. “ Es que las historias que me han ofrecido no me atraen” , dijo en aquella oportunidad.

“Lo que busco es contar historias que toquen fibras humanas, que creo que hace mucha falta ahorita en la humanidad, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo tan difíciles se necesita mucha compasión, mucho amor, mucha empatía y resonar”, precisó.

Actualmente, Bárbara Mori se mantiene alejada de la televisión pero es una de las embajadoras de la Organización Amor Infinito , la cual ayuda a cumplir sueños a niños con alguna enfermedad terminal o en riesgo de muerte, para fomentar su bienestar físico y mental y el de sus familias, coadyuvando en el aumento de su calidad de vida.

Bárbara Mori es embajadora de la Fundación Amor Infinito. (Foto: Captura)