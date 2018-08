Rebbeca Marie Gómez , mejor conocida en el mundo artístico como Becky G , se ha convertido en una de las cantantes con mayor proyección en la industria musical. Con apenas 21 años su nombre ya es conocido en varios países del mundo, principalmente por sus temas “Mayores” y “Sin pijama”.

La cantante, compositora, actriz, modelo y bailaría nació el 2 de marzo de 1997 en Inglewood, California, Estados Unidos. Su carrera empezó en el 2011 tras subir varios videos a YouTube interpretando las canciones más populares de aquellos tiempos. Desde ese momento Becky G comenzó a cautivar con su espectacular voz y a reunir a miles de seguidores.

¿Cómo fue su infancia?

Becky G tuvo una dura infancia debido a los problemas financieros que tenían sus padres. Ellos se vieron en la obligación de vender su casa y se mudaron al garaje de sus abuelos en Jalisco, México, cuando tan solo tenía 9 años.



Desde ese momento ella sintió la responsabilidad de ayudar a sus padres, así que comenzó a trabajar realizando comerciales para aportar dinero a su hogar. Debido a esto, fue víctima de bullying en el colegio y decidieron que debía ser educada en casa para evitar el maltrato. Ella misma cuenta que en una ocasión fue agredida en el baño de su escuela y a pesar de eso siguió con su carrera hasta alcanzar el éxito.



¿Cómo inició su carrera artística?

En 2008 tuvo una participación en el cortometraje "El Tux", al igual que en la película "La estación de la Calle Olvera" de Discovery Channel, interpretando a Claudia Gómez. Luego de esto fue integrante de la agrupación de niñas G.L.A.M. un año después formó parte de B.C.G. junto a Guel y Cristal.



Antes de salir del grupo, filmó un video musical como parte de G.L.A.M. para una canción titulada "JellyBean" en 2009. Durante este tiempo, también comenzó a grabarse cantando canciones, así que decidió crear un canal en YouTube para publicar covers de canciones más populares y posteriormente comenzó a escribir sus propias letras.



Becky G se hizo amiga del dúo de producción The Jam cuando tenía trece años, a quienes les gustó las letras escritas por ella. El trío comenzó a trabajar y esto le dio lugar a las portadas de las canciones "Otis" (2011), "Lighters" (2011), "Novacane" (2011), "Boyfriend", en donde hacía versiones con su propia letra, y una canción original "Turn the Music Up". Estas canciones estaban destinadas a ser parte de un mixtape, titulado @itsbeckygomez, aunque este proyecto nunca llegó a buen término, pero la portada de "Otis" llamó la atención del reconocido productor Dr. Luke, que había trabajado con artistas como Britney Spears y Miley Cyrus, entre otros.

Luke programó una reunión con la cantante y le pidió que tocara la guitarra para él; más tarde la inscribió a su sello discográfico Kemosabe Records, a través de RCA Records.



Cuando el productor vio el videoclip de "Otis" en ese momento se dio cuenta de que Becky G tenía mucho potencial y alcanzaría el éxito y no se equivocó. Poco después de firmar con la discográfica, la cantante comenzó a trabajar en su álbum debut.

Carrera musical e incursión en el cine

En 2012 Becky G apareció en los sencillos "Wish U Were Here", de Cody Simpson, y "Oath", de Cher Lloyd. En septiembre lanzó la canción "Problem (The Monster Remix)", con will.i.am, de la película animada Hotel Transylvania.



Ese mismo año lanzó su propia versión de la canción "Jenny from the Block", de Jennifer Lopez, titulada "Becky from the Block".



En mayo de ese año, Becky G lanzó una nueva canción para su descarga digital, "Play It Again", al que le acompañó un vídeo musical. Considerada como parte integrante de la grabación de su proyectado álbum debut, la canción solo llegaría a servir como sencillo promocional. Más tarde, la cantante lanzó el EP de mismo título. Este contaba entre sus pistas con cuatro canciones inéditas, además de una colaboración con Pitbull.



En octubre de 2013 confirmó que ya se encontraba grabando su álbum debut. A mediados de ese año, Becky G habló sobre su primer álbum en el programa de televisión Access Hollywood, donde comentó que el estilo del álbum sería pop y que experimentaría con sonidos nuevos entre los que incluiría géneros musicales latinos. Luego comenzó a trabajar con productores como Ammo, Benny Blanco, Dr. Luke, Cirkut, The Jam y will.i.am.

En septiembre, el grupo regiomontano 3BallMTY anunció el lanzamiento de su segundo álbum Globall, así como también el primer sencillo de este, titulado "Quiero bailar (All Through the Night)" con la colaboración de Becky G. El tema pertenecía al género musical del rap influenciado por el rap latino y el tribal-guarachero. A su vez, la cantante también colaboró en la composición del tema.

En enero de 2014 se anunció que Becky sería parte del Prismatic World Tour de Katy Perry.



El 23 de abril de 2014, la cantante lanzó "Shower", el primer sencillo inicial de su proyectado álbum debut.



El 3 de marzo de 2015 lanzó también una remezcla de su canción "Can't Stop Dancing" con el colombiano J Balvin, y el 30 de abril se confirmó una gira por Estados Unidos del colombiano con la compañía de Becky G.



También participó en la canción de Thalía "Como tú no hay dos", publicada el 19 de marzo de 2015, y que la presentaría en los Premios Lo Nuestro.



En 2016 presentó "Sola", su primer sencillo de la cantante en español y el 6 de octubre del mismo año estrenó "Mangú", segundo sencillo en español.



En el 2017 fue parte del elenco de la película Power Rangers, escrita por John Gatins y dirigida por Dean Israelite, en la cual actuaría como Trini Kwan, la power ranger amarilla. Este papel levantaría polémica, ya que Becky G. reveló a los medios, antes de estrenarse la cinta, que su personaje pertenecía a la comunidad LGBTI y que ella se sentía orgullosa por tratarse de la primera heroína de esta índole.



El 2 de marzo de 2017 presentó su tercer sencillo en español, "Todo cambió", con la cual hizo dos remixes, uno con la boyband latina CNCO y luego con el cantante urbano J Quiles.



El 14 de julio de ese mismo año lanzó su cuarto sencillo en español "Mayores" junto con el cantante Bad Bunny. Esta canción fue todo un éxito y su carrera comenzó a despuntar como la espuma.



El 20 de abril de 2018 lanzó su quinto sencillo en español "Sin Pijama" con la cantante Natti Natasha. Este video ha marcado su carrera musical y ha logrado abrirse paso en la industria musical y no cabe duda que la vida le ha comenzado a sonreír mucho más.



Hace unos días Becky G de la mano de Paulo Londra lanzaron el videoclip de la canción "Cuando te besé" y ya cuenta con más de 15 millones de reproducciones en YouTube.

Los amores de Becky G

Becky G comenzó una relación sentimental con el cantante Austin Mahone en 2015, pero dicho amor solo duró cinco meses.



Actualmente la cantante tiene una relación estable con el futbolista Sebastian Lletget, al cual conoció mientras ella estaba en las filmaciones de "Power Rangers" en 2016.



El jugador estadounidense está teniendo un gran éxito en Instagram por su increíble físico que ha dejado eclipsado a más de uno y de dos.



En su cuenta, donde ya suma casi 300 mil seguidores, podemos encontrar múltiples fotos luciendo cuerpazo y, como no, también presumiendo de su amor.



Una publicación compartida por Sebastian Lletget (@theylovedaboy) el 2 de Mar de 2018 a las 4:25 PST

Éxito en las plataformas musicales

Actualmente, Becky G tiene cinco canciones en el Top 10 del listado Billboard Latin Digital Song Sales y es la cantante femenina número dos en ventas digitales de música latina.