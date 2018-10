Becky G revela que sufría “ataques de pánico” por cantar en español

Al escuchar o bailar los temas ‘Sin Pijama’, ‘Mayores’ o ‘Cuando te besé’, miles en el mundo disfrutan con las frases en la voz de Becky G pero muy pocos saben el gran temor que ella sintió al cantar en español y es que su lengua original es el inglés por haber nacido en Estados Unidos. Así lo acaba de confesar en una reveladora conversación.

La joven de 21 años alcanzó la fama internacional por sus temas que suenan en todas la radios y sus videos son un éxito en YouTube; sin embargo, no fue nada sencillo para ella iniciar esta aventura.

“Cuando entré a cantar en el mundo de la música latina fue como un gran miedo. Sentí como que ‘no me van a aceptar’; me van a decir ‘tú no eres mexicana’, o sea ‘no, no tú no eres mexicana porque tú naciste en los Estados Unidos y bla, bla, bla’. No, yo soy mexicana y ‘tú no me puedes decir nada’”, confesó Becky G.

La cantante participó en un panel sobre el empoderamiento de las latinas en el mundo del espectáculo donde agregó que tenía “ataques de pánico” por no expresarse correctamente en español.

“Desde mi primera alfombra, la gente sabe eso, los ataques de pánico (los sufría mucho) porque mi español, o sea (era) súper pocha. Ahora soy pocha orgullosa de ser pocha (…) Estoy aprendiendo (español) poco a poco”, relató tal como señala People en Español.

Aunque es descendiente de mexicanos, Becky G nació y creció en Estados Unidos y ahora está muy orgullosa de llevar una mezcla de ambas culturas.

“Es parte de la vida; soy muy orgullosa de ser mexicana de corazón, de sangre. Pero también, como dije, soy chica de Inglewood. También soy muy orgullosa de ser de Los Ángeles. Y es porque hay una conexión”, explicó.

En la reunión de celebridades, la joven cantante estuvo al lado de la actriz Aracely Arámbula, Roselyn Sánchez, la cantante Gloria Trevi, entre otras figuras.

Hace pocos días, Becky G generó gran polémica por la promoción que le está dando a su nueva canción "Booty" junto al trapper español C Tangana. Además, será jurado del Festival de Viña 2019.