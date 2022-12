Para nadie es un secreto que Belinda es una de las celebridades más queridas de todo el plano mediático. Y es que, tras su ruptura con Christian Nodal, la cantante española ha venido protagonizando diferentes portadas de telediarios y revistas. Eso sí, ella misma reconoce estar muy lejos de ser una chica perfecta. ¡Eso y más aquí!

En los últimos meses, la fama de Belinda ha ido creciendo de manera desmesurada debido a su rompimiento con Christian Nodal. Eso sí, la ibérica reconoce que ha cometido varios ‘pecados’ a lo largo de su vida. ¿Qué?

Tranquilos, que no se trata de delitos o crímenes, sino más bien ‘pecados capitales’. ¿Quieres conocer todos sus pecados? Pues, en Trome te los presentamos en el siguiente listado. ¡El número 3 es algo muy entendible!

¿CUÁLES SON LOS “PECADOS CAPITALES” QUE HA COMETIDO BELINDA?

De acuerdo a la información que recoge “Univisión”, la intérprete de “El baile del Sapito” confesó los ‘pecados capitales’ en los que incurrió en toda su vida, siendo la gula el que más veces se repite.

LA GULA

La ex prometida de Christian Nodal contó en entrevista con el diario “El Universal” que es una de esas personas que le encanta comer de todo, sobre todo, los dulces y chocolates.

La española es una fiel amante de las hamburguesas de McDonald's (Foto: Belinda / TikTok)

“Todo el chocolate blanco me encanta, me gustan las pastas, todo lo que tenga que ver con risotto, con trufa, me gusta mucho”, asimismo, indicó que la comida rápida de McDonald’s es de sus favoritas, y hasta tiene su propia “Beliburguer”.

Eso sí, dejó en claro que los platillos hechos a base de pescado, atún o caviar no le agradan en lo absoluto, sea de la forma en que se les presente.

IRA Y PEREZA

La artista de 33 años también contó que existen cosas que le cambian el humor y hasta le provocan una ira desmedida. De hecho, es de las artistas más petfriendly, por lo que las “injusticias, mentiras y el maltrato a los animales, a las personas, a los viejitos y los robos” son sucesos que la ponen muy molesta.

Aunque no parezca, la famosa tiene su cáracter (Foto: Belinda / Instagram)

En tal sentido, y hablando sobre su pereza, la nacida en España indicó que recae en este pecado ya que suele usar su tiempo libre para quedarse en su dormitorio y ver la televisión para recargar fuerzas.

LA ENVIDIA

Sobre este pecado capital, la también influencer de 33 años contó que tiene algo de envidia a las personas que tienen a sus abuelas vivas, ya que en febrero del 2021 sintió la partida de la suya: Hablamos de doña Juana Moreno.

Belinda Peregrín Schüll es una cantante y actriz española-mexicana que empezó a trabajar desde el 2000 (Foto: Belinda / Instagram)

“Cuando veo a una mujer con su abuelita tengo una envidia de que yo quiero una porque ya no tengo abuelitas y las extraño. Si tú tienes una y te consciente y te da mucho cariño te voy a envidiar”, dijo Belinda al mencionado diario mexicano.

LA SOBERBIA, UNO DE SUS MENORES MALES

Por último, Belinda se sinceró y dejó en claro que, pese a los reflectores y la fama, la soberbia es uno de sus menores males. “Cuando sé que alguien es hipócrita y ha hablado mal de mí y se acerca como si nada pasara, entonces sí le digo ‘bye’”, sostuvo.