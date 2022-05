Tras su separación de Christian Nodal, Belinda ha decidido seguir creciendo a nivel profesional. Luego del lanzamiento de algunas nuevas canciones, ahora goza de gran reconocimiento internacional gracias a su trabajo en la serie “Bienvenidos a Edén”. Esta producción no solo ha permitido que la artista reinicie su carrera actoral, sino que la ha hecho llegar a un nuevo público. Sin embargo, ella no ha descuidado su trayectoria musical. Prueba de ello es su tema “Colorblind”, composición que interpreta en la ficción de Netflix.

A continuación, conoce todos los detalles de “Colorblind”, la nueva canción de Belinda para la serie “Bienvenidos a Edén”.

BELINDA ESTRENA “COLORBLIND”

Con motivo del lanzamiento de “Bienvenidos a Edén”, Belinda ha estrenado dos nuevas canciones: “Edén” y “Colorblind”. Este último tema ha sido publicado recientemente y ya está cautivando a los fans de la famosa artista. La cantante ha compartido esta composición en inglés a través de sus redes sociales y ha anunciado que está disponible en todas las plataformas digitales.

“¿Por qué me miras así? Sabes que no soy perfecto. No trates de colorearme con mi pasado, porque nadie es perfecto. Mi sangre se vuelve roja. Sí, exactamente como la tuya. Y herirme ahora. No iguala el marcador. Quien he sido ya no es quien soy... Tienes defectos. Y, nene, yo tengo los míos. Un millón de matices entre el blanco y el negro. ¿Me verás bajo una luz diferente?”, dice parte de la letra en español.

Para deleite de sus seguidores, Belinda interpretó el tema durante la emisión de la serie de Netflix. En la producción, el personaje de la artista canta “Colorblind” desde la barra de una fiesta exclusiva en una isla. La pieza musical se destaca por su ritmo y su agradable armonía.

“EDÉN”, EL OTRO TEMA DE LA ARTISTA

Otra canción que la intérprete lanzó para la producción es “Edén”, que también fue promocionada a través de sus redes sociales y distribuida en todas las plataformas oficiales de la artista. También en inglés, la canción aborda el sentir de su protagonista en un momento en el que se siente ‘encerrada’.

“Estoy encerrada, encerrada en una jaula perfecta. Preguntándome de nuevo: ‘¿es así como va a terminar este maldito juego?’. Sé cómo va la historia, el verano puede convertirse en frío viviendo lo que te han dicho, tan perdido, porque tú eres todo lo que busco. Se desvanece a nada más y me voy, me voy, me voy...”, dice parte de la traducción del tema.

QUIÉN ES BELINDA EN “BIENVENIDOS AL EDÉN”

En la nueva serie de Netflix, Belinda interpreta a África, una joven influencer y DJ que disfruta con su vida de fiestas. La cantante de “Luz sin gravedad” le da vida a un personaje ambicioso y narcisista, que también canta.

Vale recordar que “Bienvenidos a Edén” se estrenó en la popular plataforma de streaming el pasado 6 de mayo. La historia se centra en un grupo de jóvenes que atraviesan diversos problemas que involucran el drama, la acción y el sexo. En la ficción, todos ellos acuden a una fiesta exclusiva, pero todo se pone peligroso y descubren que sus vidas se ven amenazadas.