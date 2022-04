Hace poco más de dos meses, el cantante Christian Nodal anunciaba a través de sus redes sociales la ruptura de su relación con la también intérprete Belinda. Ambos estaban comprometidos y, desde ese momento, ella evitó referirse del tema más allá de algunos mensajes en su cuenta de Instagram.

Hoy cada uno ha tomado su propio camino y, finalmente, la intérprete de “En el amor hay que perdonar” decidió pronunciarse por primera vez sobre la ruptura en un medio de comunicación. Con la idea de reencontrarse con ella misma y decidida a dar vuelta a la página, la cantante ha hablado sobre sus proyectos y ha confesado estar agradecida por los aprendizajes que ha ido adquiriendo de cada experiencia.

A continuación, te contamos qué dijo Belinda sobre su situación actual luego de su ruptura con Christian Nodal.

BELINDA HABLA POR PRIMERA VEZ TRAS SU RUPTURA

A través de una entrevista brindada al diario mexicano El Universal, Belinda Peregrín ha manifestado que tiene una nueva perspectiva de la vida al superar el quiebre de su relación. “Viene una Belinda renovada porque a mí siempre me ha gustado renovarme y aprender de cada paso que he dado. Cambié mi vida completamente”, aseguró la cantante.

Asimismo, confesó sus ganas de superar ese episodio y continuar con sus proyectos. “Soy muy trasparente y cuando estoy mal se me nota. Siempre digo bueno, tranquilos, al mal tiempo buena cara. Así, ahora solo quiere dejar atrás las cosas negativas y seguir adelante”, manifestó la artista.

REGRESA A LA ACTUACIÓN

Dispuesta a enfocar su energía hacia otros temas, la artista confirmó que regresa a la actuación con la serie “Bienvenidos a Edén”. Esta producción se filmó en España y se estrena el 6 de mayo a través de Netflix. Así, Belinda aprovechó la oportunidad para contar sus expectativas con este nuevo proyecto.

“No había estado en un proyecto porque no es la cantidad que haces, sino la calidad; siempre he dicho que no es hacer por hacer, si dijera que sí a todo lo que llega a mi vida quizás no lo disfrutaría tanto, y para mí se trata de la calidad del proyecto, y cuando llegan las cosas es porque tienen que llegar”, indicó.

La actriz contó que la producción fue una gran oportunidad para renovarse y darle un giro a su vida. “Es de esos proyectos que llegó a mi vida cuando menos lo esperaba porque era el que tenía que hacer... Cambié mi vida completamente”, expresó.

La intérprete de “Amor a primera vista” también confirmó que estará radicando por un tiempo en su país natal. “Ahora vivo aquí y por lo menos durante todo este año voy a estar en España; así que estoy súper agradecida con esta nueva etapa creciendo y evolucionando”, manifestó.

LAS REFLEXIONES LUEGO DE SU SEPARACIÓN DE CHRISTIAN NODAL

Antes de brindar declaraciones a un medio de comunicación, la actriz ya había compartido con sus fans una reflexión sobre este episodio por medio de las redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, el pasado 16 de febrero Belinda publicó un sentido comunicado sobre sus sentimientos tras su ruptura. “Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie, saben que soy una persona introvertida y es porque trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho”, indicó aquella vez.