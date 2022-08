Belinda vive una nueva etapa en su vida. El recuerdo de Christian Nodal, con quien terminó su relación en febrero pasado, parece estar sepultado y ahora disfruta de su soltería, sus nuevos proyectos y su familia. Así lo dejó en evidencia en sus redes sociales durante su reciente visita a Disney World, allí protagonizó una divertida anécdota con su madre, Belinda Schüll.

En marzo pasado, la artista española naturalizada mexicana dejó suelo azteca tras su mentada separación del exponente de la música regional y se estableció en su natal Madrid. Con la serie de Netflix “Bienvenido a Edén” -en ese entonces- próxima a estrenarse, “Beli” aprovechó para ser parte protagónica de la promoción de esta producción.

A la par, la también cantante formó parte de varias galas y festivales en donde no pudo evitar las preguntas por su fallida relación con Nodal. No obstante, ella, de una forma madura y equilibrada, indicó que las malas experiencias le han estado sirviendo para crecer como persona .

Se inició en la industria del entretenimiento en el año 2000 (Foto: Belinda / Instagram)

¿POR QUÉ BELINDA LE HIZO PASAR UN TERRIBLE SUSTO A SU MAMÁ?

El pasado 15 de agosto, Belinda celebró su cumpleaños número 33 y como parte de los festejos se trasladó de España a Estados Unidos, específicamente al parque temático de Disney. En compañía de amigos y familiares, la intérprete de “Bella traición” pasó momentos inolvidables.

Uno de ellos fue el que protagonizó junto a su progenitora: Belinda Schüll. El hecho ocurrió cuando ambas subieron a una montaña rusa y como su mamá no es amante de las emociones fuertes no deseaba subir al juego, a lo que “Beli” con el ánimo de conminarla le dijo que “no es el más fuerte. ¿Cuánto quieres apostar a que no? Confía en mí. No va a ser fuerte”.

Su mamá junto a otro familiar en Disney World (Foto: Belinda / Instagram)

No obstante, a medida que fue avanzando el vagón en donde iban, las emociones fueron en aumento, por lo que Belinda Schüll no aguantó y empezó a llamarle la atención a su hija . “¡Ay qué es esto, ay noo!,¡Vamos a bajar de reversa ahhh!, ¡Te lo juro no les perdono!, ¡no, no, no te lo juro que horror!, ¡no, no ya, ahhhhhh! (más gritos), ¡me quiero bajar, me quiero bajar no me gusta nada esto (patalea)!, ¡Eres una cabrona eh, te lo juro, eres una cabrona!, ¡Ay, ya me quiero bajar!, ¡Me he mareado te lo juro!”, gritaba la señora.

“¿Por qué eres exagerada?”, le reclamó la cantante y le repitió: “No es nada, tranquila”.

¿QUÉ HA ESTADO HACIENDO AHORA BELINDA?

La cantante de “Luz sin gravedad” es uno de los protagónicos de la serie de Netflix “Bienvenido a Edén”, realización que se estrenó en mayo y que en su primera temporada ha tenido una buena acogida.