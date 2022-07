Belinda vive una nueva etapa en su vida. De regreso a su natal España, ya separada por completo de Christian Nodal -quien iba a ser su esposo- y enfocada en sus proyectos artísticos, Belinda viene disfrutando días de desasosiego y optimismo en Madrid. Sin embargo, siempre lo que responda o deje de responder a la prensa será motivo de ser contado.

A raíz de su participación en la serie de Netflix, “Bienvenido a Edén”, la intérprete de “Amor a primera vista” ha estado brindando más de una entrevista a diversos medios españoles y fue en una de esas charlas que hizo una revelación que causó conmoción a sus seguidores.

La otrora novia de Christian Nodal, que se encuentra en medio de presentaciones musicales y como actriz, a la vez que trabaja en su nueva producción musical, participó en un “ping-pong” de preguntas y a la hora de responder una pregunta muy personal dejó sorprendidos a todos.

En quincena de agosto cumplirá 33 años (Foto: Belinda / Instagram)

BELINDA CONFIESA QUE HA PASADO VARIOS DÍAS SIN BAÑARSE

A la cantante de “Bella traición” le hicieron una serie de preguntas, como cuál es su posición favorita para dormir, cuál era su apodo en el colegio, qué preferiría limpiar: la cocina o el baño; hasta que llegaron a un tema personal.

“¿Cuántos días has estado sin ducharte?”, le preguntaron. “Tres, máximo, pero no me gusta estar sin ducharme”, fue su respuesta.

La contestación de la artista ibérica naturalizada mexicana rápidamente se hizo tendencia en las redes sociales. En donde los internautas cuestionaron la coherencia de su respuesta, pues aseguraron que si no le gusta estar sin bañarse, cómo soportó estar hasta tres días en dicha condición.

BELINDA ASEGURA QUE “LA CAGU...” EN SU RELACIÓN CON CHRISTIAN NODAL

En otra entrevista, ahora con la revista Vogue España, Belinda se refirió por primera vez a su fallida relación con el exponente de la música regional mexicana y aseveró que se equivocó.

La celebs de México, de 32 años, indicó que hizo mal al exponer de forma mediática su noviazgo con Christian Nodal “pero bueno, así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner ‘la cagu...’ en Vogue? Pues pon que la cagu.... En todos los aspectos. Ahora ya estoy mejor, de los errores se aprende”.