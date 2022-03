La ruptura amorosa de Christian Nodal y Belinda continúa dando que hablar. Y es que la pareja era una de las más queridas por sus miles de fans que aprecian sus canciones; sin embargo, tras la separación de los artistas el nombre de Lupillo Rivera comenzó a sonar con más fuerza para conocer qué opina de este tema.

Todo el mundo quedó impactado luego que el propio Christan Nodal confirmara la noticia de su separación con Belinda. Esto ocurrió el sábado 12 de febrero del 2022 y para ello usó sus redes sociales para emitir el comunicado.

“A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirle que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo. Pido respeto por la decisión que heos tomado, en donde cada uno vivirá a su manera...”, se leía en el comunicado del cantante.

La pareja terminó su relación tras más de año y medio de noviazgo (Foto: Belinda / Facebook)

Tras ello y luego de varias semanas, los medios de comunicación de México trataron de conocer la opinión de Lupillo Rivera respecto a este tema. Lo que muchos se preguntarán es ¿por qué se buscó a Lupillo Rivera?, pues, según informó Infobae es un artista con quien supuestamente la cantante tuvo un amorío.

Sin embargo, lo que nadie esperaba era la reacción del cantante quien fue visto junto a su esposa, Giselle Soto, luego de un breve viaje a Tijuana, ciudad donde brindó un concierto.

Lupillo Rivera está casado con Giselle Soto (Foto: Lupillo Rivera / Instagram)

LA PREGUNTA SOBRE BELINDA QUE MOLESTÓ A LUPILLO RIVERA

Al cantante Lupillo Rivera se le ha consultado en algunas ocasiones sobre el fin de la relación de Belinda con Christian Nodal, aunque parece que el cantante ya no desea hablar más del tema.

Sin embargo, la prensa lo abordó cuando llegó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México junto a su esposa Giselle Soto. Allí se le consultó una vez más sobre la intérprete de “Luz sin gravedad” por lo que el artista mostró su incomodidad.

Lupillo Rivera en concierto (Foto: Lupillo Rivera / Instagram)

“Me impresiona el respeto que le tienen a mi esposa ustedes, especialmente las mujeres, o sea me impresiona el respeto que se tienen ustedes entre mujeres la verdad. Es como si yo te preguntara a ti de tu primer trabajo, es lo mismo, ¿no?”, expresó el cantante.

Tras el hecho los reporteros trataron de insistir sobre el tema aunque Lupillo Rivera prefirió no dar opinión sobre la situación de Belinda y Christian Nodal.

Son miles de fanáticos los que congrega Lupillo Rivera en cada uno de los conciertos que realiza (Foto: Lupillo Rivera / Instagram)

CUANDO LUPILLO RIVERA LE DIO UNA RECOMENDACIÓN A BELINDA

Por su parte, El Heraldo también recordó cuando el cantante de corridos se refirió al caso de Belinda durante su participación en el programa ‘Hoy’. En aquella ocasión le dio una recomendación a la intérprete de “Sapito” respecto al anillo que le entregó Christian Nodal.

“Yo creo que cuando entregas algo con mucho amor y se lo regalas a esa persona y si ya no funcionan las cosas, yo creo que los regalos ya no se deben de regresar, yo pienso que así debe ser. Cuando regalaste algo, es porque lo regalaste con todo el amor del mundo, y si no funcionaron las cosas, pues ahí se quedan los recuerdos”, expresó en aquella ocasión.

Se debe tener en cuenta que el anillo que le obsequió Christian Nodal a Belinda está valorizado en 3 millones de dólares.