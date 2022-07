Tras el final de su relación con el cantante mexicano Christian Nodal, Belinda decidió enfocarse en su música y en otros proyectos como la serie de Netflix, “Bienvenidos a Edén”. A pesar de que su expareja se ha visto involucrado en distintas polémicas e incluso compartió una conversación privada en la que presuntamente ella le solicitaba dinero, la popular artista prefirió guardar silencio.

Sin embargo, en una entrevista con el programa Los 40 (España), la intérprete de “En el amor hay que perdonar” habló sobre su fallida relación amorosa y la razón por la que recientemente se le ha visto más activa en su carrera.

Después de terminar su compromiso con Christian Nodal, Belinda lanzó los temas musicales “Mentiras cabr*n” y “Edén”, además, se mudó a España para promocionar la ficción creada por Joaquín Górriz y Guillermo López para Netflix. Pero ¿qué reveló en esa entrevista sobre su relación con el intérprete de “Botella tras botella”?

Al igual que su romance, la ruptura amorosa entre Belinda y Nodal se volvió uno de los temas más comentados (Foto: Christian Nodal/Instagram)

EL SUEÑO POR EL QUE BELINDA DESCUIDÓ SU CARRERA

La artista española nacionalizada en México dejó entrever que su compromiso con Nodal provocó que no se enfocara en su carrera musical y actoral. “Le di importancia a otras cosas que realmente no valían la pena y pues uno comete errores y hay que tener la humildad de saberlo reconocer. En este caso yo me desvié un poco, pero pues el camino ahí está y nunca es tarde para retomarlo…”, indicó Belinda.

“Yo siento que de repente me perdí un poquito porque pensé, sí, que otras cosas a lo mejor eran más importantes… cuando eres pequeñita a lo mejor tienes ese sueño de toda mujer, que de repente quieres darle prioridad a ciertas cosas que no… que lo más importante es esto (su carrera) y lo tengo más claro que nunca”, profundizó la intérprete de “Bella traición”.

Por otro lado, durante una entrevista a la revista Vogue España, Belinda admitió que cometió un error al hacer públicos los detalles de su último romance. “Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema como lo expuse”.

Asimismo, señaló que es algo que no volvería a hacer nunca. “Pero bueno, así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner ‘la cagué’ en Vogue? Pues pon que la cagué. En todos los aspectos”, agregó.