Belinda es una de las actrices más queridas de Latinoamérica, que últimamente dio que hablar por su ruptura con Christian Nodal. La también cantante hace poco decidió dejar su natal México y actualmente reside en España, donde tiene nuevos proyectos de trabajo.

Es así que en una reciente entrevista con Vanity Fair España, dio a conocer detalles de su cotidianidad, entre los que destacan sus hábitos alimenticios. A todos sus seguidores les llamó mucho la atención que la actriz confesara que sufre del mal del puerco.

Belinda no hace dietas

“Sobre a las 3, 4 de la tarde me da mucha hambre, así que suelo hacer una muy buena comida. Es que aquí (España) todo es tan rico. Todo me gusta, no tengo dietas. Yo creo que lo importante es estar activo durante el día porque así quemas las calorías. Obviamente, trato de cuidarme y de comer ‘sano’, pero realmente no tengo una dieta”, comenzó relatando Peregrín Schüll que luce una figura envidiable a los 32 años de edad.

Posteriormente, la intérprete de éxitos como Muriendo Lento, Egoísta o Bella Traición destacó que el mal del puerco es algo que le pasa habitualmente, pero que lucha contra esa pesadez tomándose y un ‘café bombóm’ para activarse y superar esa sensación.

“Después de comer, me dan unas ganas de dormir. Ya estoy con la última parte del postre y digo: ‘Ay, podemos echarnos una siestita”, comentó en el video publicado en el canal de YouTube de Vanity Fair.

¿Qué es el mal del puerco?

Según People, esta sensación es científicamente llamada ‘marea alcalina postprandial’ y consiste en una especie de aletargamiento del cuerpo después de consumir alimentos. Para aquellos que no estén familiarizados con el término, en México es popularmente conocido como ‘mal del puerco’, porque, según dicen, los cerdos se echan a dormir luego de comer.

Belinda se viraliza en TikTok

El fragmento donde Belinda confiesa sufrir del mal del puerco, rápidamente se viralizó en TikTok y, según cuenta Infobae, los usuarios de redes sociales se han sentido identificados con ella y han dejado comentarios como “Soy Belinda”. “Ya somos varios”. “Es en lo único que nos parecemos a la Beli”. “No soy la única”.

Asimismo, los internautas también iniciaron un debate en esta red social, ya que varios de ellos aseguraron que el aletargamiento después de comer podría indicar un problema médico; mientras que otros apuntaron que era una sensación normal.