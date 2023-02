Belinda vuelve a ser noticia pero por aspectos negativos, o al menos eso han dado a entender sus familiares. La actriz, y expareja del cantante de música regional mexicana Christian Nodal, ha recibido fuertes acusaciones por parte de una prima y un tío paternos. Allí acusan a la española de ser interesada y hasta infiel.

La también cantante, oriunda de Madrid pero naturalizada mexicana, viene relanzando su carrera musical y actoral en “El Viejo Continente”; sin embargo, nuevas afirmaciones la comprometen y vendría nada más y nada menos que desde su propia sangre.

De acuerdo al programa de espectáculo, “Chisme No Like”, parientes del lado del padre de Belinda, Ignacio Peregrín, aseguran que tienen un mal concepto de la actriz de “Bienvenido a Edén” .

La intérprete ha venido grabando la segunda temporada de "Bienvenido a Edén" (Foto: Belinda / Instagram)

TÍO DE BELINDA ASEGURA QUE LA ARTISTA HA ESTADO CON TRES HOMBRES A LA VEZ, INCLUIDO UN PRIMO

Fernando Peregrín, tío de la cantante fue entrevistado por el programa “Chisme no like” desde Madrid, donde habló de todo un poco sobre su polémica familia.

A pesar de que Fernando acusó a su hermano de haber estafado a sus padres para quedarse con el 60% de las acciones de la empresa familiar, lo que más ha llamado la atención son las declaraciones en las que se refiere a las decisiones sentimentales de la también actriz.

El tío de la celeb aseguró que ella estaba teniendo una relación con tres hombres al mismo tiempo. Incluso dio a conocer que uno de ellos era el reconocido cirujano plástico Ben Talei, mientras que otro era su primo “Coque” Peregrín.

“Cuando surgió que ella estaba con tres a la vez, Jorge, Coque mi sobrino y el cirujano, para que veas como era ella, mientras el cirujano estaba en medio de una operación hablaba por teléfono con Coque”, expresó Fernando Peregrín.

De acuerdo al presentador de “Chisme No Like”, Javier Ceriani, la mamá de Belinda era una de las personas que estaba enterada de esa relación entre familia. Sin embargo, ella se habría molestado y la habría dejado de apoyar cuando los planes de casarla con Ben Talei se truncaron.

PRIMA DE BELINDA LA ACUSA DE SER INTERESADA

En el mismo programa, también charló una joven llamada Stephanie Peregrín, prima de Belinda, quien aseguró que cuando conoció a la cantante las cosas no ocurrieron como ella se las imaginó.

Narró que como Belinda supuestamente no sabía de su existencia, cuando se dio el encuentro para verse en un restaurante, Stephanie estaba muy emocionada, pero la cantante fue distante, lo que sería, según la joven, la forma de ser de la artista.

“Era una chica interesada, si tú no tienes nada que le interese a esta niña no te va a prestar nada de atención, y yo no tenía nada que le interesara; cuando me vio, me barre y me dice ‘Qué linda’”, aseveró Stephanie, quien se dedica al modelaje y también tiene conocimientos de canto.