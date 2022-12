Al parecer, Belinda suele disfrutar de los reflectores y el ojo mediático de la prensa cada vez que puede. Y es que la ex novia de Christian Nodal, quien estaría en planes de noviazgo con Gonzalo Hevia Bailleres, habría manifestado su enojo con su hermano. ¿Por qué? Los detalles aquí.

Si bien los rumores en torno a un distanciamiento entre Belinda y su familia comenzaron a esparcirse como pólvora, esta vez fue la propia cantante quien salió al frente y decidió enfrentar los cuestionamientos en torno a la situación tensa que atraviesan algunos integrantes de su familia.

“Sí, pero tengo muchos amigos, de hecho, también Rasex que es quien me hace el pelo, mi amigo, que está aquí, justo tómenlo para que no piensen que es mi novio. Siempre, con cualquier persona que me abrace, que tenga amigos así es, pero bueno, yo en este momento mi vida personal la mantengo mucho más alejada de mi vida pública y yo prefiero mantenerla así y creo que es lo mejor, lo más sano y la salud mental y emocional es básica y en este momento estoy así muy bien”, añadió Belinda en el programa “Ventaneando”.

Eso sí, al referirse a la salud y cuidado mental, la intérprete de “Sapito” indicó que necesitó de ayuda y expertos de la materia para poder sobrellevar la muerte de su abuela materna, Juana Moreno, a quien la propia Belinda logró hacerla famosa gracias a divertidos videos que grababa para sus redes sociales.

“Claro, nadie está al 100 por ciento bien, todos pasamos por momentos, por etapas, pero con ayuda de sus seres queridos, también con etapas, uno siempre puede salir adelante, lo importante es que tú seas consciente de que tienes un problema, o que te sientes mal o que algo está pasando en ti para que busques ayuda, y por supuesto que sí, a todos nos ha pasado. Claro, ansiedad, por supuesto”, agregó la ex pareja de Christian Nodal, evidenciando que la ansiedad también estuvo presente en su vida.

¿BELINDA ESTÁ PELEADA CON SU HERMANO?

Ya al término del diálogo con el mencionado programa de espectáculos, la española usó el medio para enviarle un contundente mensaje a Nacho Peregrin Schüll, revelando que desde que empezó su compromiso con Minnie West, se ha deistanciado de su familia.

Así luce Nacho Peregrin Schüll, el hermano menor de Belinda (Foto: Nacho Peregrin / Instagram)