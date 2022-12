No cabe duda de que la famosa cantante Belinda es una de las celebridades más aclamadas en redes sociales y la industria musical en español. Sus fanáticos y seguidores suelen halagarla en cada uno de sus post, aunque ella misma indicó que no es perfecta y que incluso se considera una pecadora. ¿Qué? Eso y más aquí.

Pero tranquilos, que la ex novia de Nodal no ha cometido ningún crimen o delito que ponga en duda su libertad. Y es que la intérprete de “Sapito” se refirió a los siete pecados capitales, siendo la gula el que más se repite en su vida cotidiana.

LA GULA, SU REPITE EN SU VIDA

Hace poco, la ibérica indicó en una entrevista con el diario “El Universal” que suele comer bastante, aunque incluso peca de exagerada al momento de digerir.

“Todo el chocolate blanco me encanta, me gustan las pastas, todo lo que tenga que ver con risotto, con trufa, me gusta mucho”, indicó, además señaló que las hamburguesas de McDonald’s le ‘fascinan’ y hasta tiene su propia ‘Beliburguer’.

Belinda estuvo varios meses viviendo en España, donde grabó la serie "bienvenidos a Edén" (Foto: Belinda / Instagram)

No obstante, también añadió que no le gustan alimentos como el caviar ni otro tipo de pescado, por lo que no suelo incluirlo en otras comidas.

IRA Y PEREZA

La ex pareja de Christian Nodal indicó que existen cosas que suelen causarle ira y enojo en sus vidas diarias, siendo ellas “las injusticias, las mentiras, el maltrato a los animales, a las personas, a los viejitos, los robos”.

Respecto a la pereza, suele usar su tiempo libre para mantenerse en casa y prender la televisión, ya que considera que es la mejor forma para “recuperar energías” debido al trajín artístico.

LA ENVIDIA EN LA VIDA DE BELINDA

Una de sus revelaciones más polémicas fue cuando indicó que le guarda envidia a algunas personas que tienen a sus abuelas vivas, ya que en febrero del 2021, la cantante sufrió la pérdida de doña Juana Moreno, su querida abuelita.

La artista perdió a su abuelita el pasado 2021 (Foto: Belinda / Instagram)

“Cuando veo a una mujer con su abuelita tengo una envidia de que yo quiero una porque ya no tengo abuelitas y las extraño. Si tú tienes una y te consciente y te da mucho cariño te voy a envidiar”, sostuvo hacia el diario mexicano.

LA LUJURIA Y LA AVARICIA

La autora de “Luz sin gravedad” añadió también que “la personalidad, la inteligencia, la humildad y la sencillez” de un hombre son actitudes que le generan lujuria.

Belinda y Christian Nodal se hicieron una serie de regalos lujos cuando eran novios (Foto: Twitter)

Asimismo, añadió que es una personalidad muy avariciosa con las colonias, fragancias y perfumes. Algo en lo que se fija bastante. “Es algo mío y de nadie más, no lo presto”.

TAMBIÉN ES SOBERBIA

Finalmente, la también actriz indicó que este es el pecado capital que comete con menor frecuencia. “Cuando sé que alguien es hipócrita y ha hablado mal de mí y se acerca como si nada pasara, entonces sí le digo ‘bye’”, añadió.