El nombre de Belinda ha venido siendo tendencia en los últimos días en la red; sin embargo, quien generó todo “el problemón” no fue precisamente la artista naturalizada mexicana, sino su madre, que también se llama Belinda Schüll. La progenitora de la intérprete de “El sapito” se enfrascó en un dimes y diretes por redes sociales con el cantante de “Ya no somos ni seremos”. A raíz de esto, más de un seguidor se ha preguntado quién es Belinda mamá y a qué se dedica.

MÁS INFORMACIÓN: Belinda y su impactante sesión de fotos

Esta semana, Belinda Schüll, madre de la actriz de “Cómplices al rescate”, ha expresado más de una crítica dura en contra del cantante de música regional mexicana. Primero lo “calificó” de naco y luego afirmó que quiso vivir del éxito y dinero que su hija alcanzó. Todo esto a través de su cuenta Instagram.

Christian Nodal, en tanto, respondió en su cuenta de Twitter y acusó a su exsuegra de ser ella quien ha vivido de la fama de su hija y pidió que lo dejen en paz, pues el músico se encuentra en un proceso de recuperación después de terminar su relación con la oriunda de Madrid, con quien ya estaba comprometido y tenía planes de casarse en breve.

LA PELEA ENTRE CHRISTIAN NODAL Y LA MAMÁ DE BELINDA

Belinda, quien volvió a vivir en la capital española tras romper con Christian Nodal, participó de un concierto en Barcelona en el que su progenitora -como de costumbre- la acompañó. Belinda Schüll le dedicó un publicación en su cuenta de Instagram con un video de su performance en el escenario y unas emotivas palabras.

La mamá de Belinda le dedicó un post a su hija tras su presentación en Barcelona (Foto: Belinda Schüll / Instagram)

El post no pasó inadvertido para los fanáticos de la cantante de “Niña de la escuela”. Así, uno de ellos escribió: “Beli es lo máximo, please, que ya no vuelva con el naco de Nodal” , a lo que la señora terminó contestando con un emoji de aplausos. Una clara muestra de aprobación y concordancia con lo expresado por la fánatica. El hecho se volvió viral y Belinda mamá decidió borrar su comentario, pero la captura de pantalla de su accionar la dejó en evidencia.

El comentario de la seguidora de Belinda y la respuesta de la mamá de la intérprete (Foto: Belinda Schüll / Instagram)

Sin embargo, horas más tarde publicó un post en Instagram con el siguiente mensaje: “El mundo esta lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”. Una alusión a Nodal y a todas aquellas personas que han estado cerca de su hija en este último tiempo.

En una nueva publicación, Belinda Schüll le mandó una indirecta a su exyerno (Foto: Belinda Schüll / Instagram)

El compositor ahora sí no se quedó callado y mediante Twitter respondió: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mí. Cuando me canse de dar, se acabo todo”, acompañado de una captura de pantalla en la que se ve que Belinda le pide dinero para ir al dentista.

El cantante le respondió a la mamá de Belinda y a todos quienes lo cuestionan (Foto: Christian Nodal / Twitter)

¿QUIÉN ES LA MAMÁ DE BELINDA Y A QUÉ SE DEDICA?

El cruce de palabras ha hecho que Belinda Schüll sea tendencia en las diferentes redes sociales y más de uno se pregunte quién es ella, además de ser la mamá de la también actriz, claro está. A continuación te daremos luces de eso y más.

Belinda Schüll Moreno Moreno, de 57 años y nacida en Toulouse, Francia, es una productora de música y televisión de ascendencia francesa y española gracias a que es hija del torero francés Pierre Schüll y la española Juana Moreno. Su carrera en producción ha estado ligado siempre a su hija, pues es quien lleva todos sus compromiso laborales, además de manejar su contacto con la prensa, ya sea en conferencia de prensas o entrevistas.

Asimismo, la también CEO de Joy Music Entertainment es madre de dos hijos: además de Belinda, trajo al mundo a Ignacio Peregrín, quien nació siete años después de su hermana. En redes sociales Belinda Schüll ha ganado notoriedad desde la ruptura de su hija y Christian Nodal, y es que la mamá ha soltado varias críticas indirectas en contra de quien fuese su yerno. Así, en Instagram cuenta con más de 200 mil seguidores.

FOTOS DE LA MAMÁ DE BELINDA EN INSTAGRAM