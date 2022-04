Es sabido que Belinda y Danna Paola son dos de las más importantes estrellas pop de México. Ambas son exitosas cantantes y muy talentosas actrices desde muy pequeñas. Es por ello que, durante muchos años, se ha especulado sobre una posible rivalidad. Y, aunque ellas hayan desmentido esos rumores, lo cierto es que nunca han laborado juntas en ningún proyecto artístico, pese a tener carreras parecidas.

Sin embargo, esta situación podría cambiar muy pronto. Esto debido a que, en palabras de un conocido productor mexicano, ya iniciaron las negociaciones para tenerlas juntas en la misma obra teatral.

Conoce más acerca de la nueva adaptación de “Chicas Pesadas”, proyecto que podría juntar por primera vez a Belinda y Danna Paola.

¿CUÁL ES EL PROYECTO QUE PODRÍA UNIR A BELINDA Y DANNA PAOLA?

De acuerdo con las declaraciones del productor Alejandro Gou Boy al programa “Hoy”, ya se están gestionando las conversaciones para que las artistas trabajen juntas en la obra musical basada en “Chicas Pesadas”. Gou reconoció que sueña con armar el proyecto y concretar que Belinda y Danna Paola trabajen con él en el mismo escenario.

“Estamos luchando por juntar a Danna y a Belinda, no quito el dedo del renglón”, manifestó.

Otra de las grandes condiciones para que esto suceda es que le cedan los derechos de la puesta a Alejandro. “Estoy friegue y friegue que me den los derechos, porque según iban a sacar la película, pero yo seguiré insistiendo porque en cuanto me los den yo tengo el sí de Danna y el sí de Belinda”, indicó.

El productor aseguró ser amigo cercano de Danna Paola (Foto: Alejandro Gou / Instagram)

Además, dijo que desea llevar adelante la obra con su amiga Danna y Peregrín. “Danna estuvo conmigo en “Hoy no me puedo levantar”, la considero mi amiga. Está ahorita, gracias a Dios, en lo más alto de su carrera. Si se llega a dar algo con ella y con Belinda, quiero hacer “Mean Girls”. Si se llega a dar, más adelante invitarlas a hacer “Mentiras”. No sé, no hay nada concreto, pero siempre están contempladas”, finalizó.

Más allá del deseo del hombre de teatro, no se conoce mucho más acerca del proyecto. Sin embargo, sería todo un suceso si finalmente se concreta la reunión de dos de las más importantes figuras mexicanas de la actualidad.

¿DE QUÉ TRATA “CHICAS PESADAS”?

La producción que juntaría a las dos artistas sería una versión teatral de la popular “Mean Girls” (”Chicas Pesadas” en su traducción para México y algunos países de América Latina), película estadounidense estrenada en el año 2004. Dirigida por Mark Waters y escrita por Tina Fey, la cinta es una adaptación del libro “Queen Bees and Wannabes” de la escritora Rosalind Wiseman.

El filme narra la historia de una adolescente llamada Cady (Lindsay Lohan), quien se muda de África a Illinois, Estado Unidos. Allí acude a la escuela pública, donde se enamora del ex-novio de la chica más popular del colegio, Regina George (Rachel McAdams). El grupo de chicas populares comenzará a hacerle la vida imposible a Cady, y esta no tendrá otro remedio que usar sus mismas tácticas para sobrevivir a la escuela secundaria.

LA SUPUESTA RIVALIDAD ENTRE BELINDA Y DANNA PAOLA

Las dos guapas actrices han vivido siempre con rumores de enemistad. Uno de los más recientes fue el que se generó con el tema “De los besos que te di”, canción que Christian Nodal compuso para interpretar al lado de Danna Paola. Sin embargo, al cantarla con su entonces prometida Belinda, la colaboración con la actriz de “Élite” nunca se dio.

A través de Twitter, el cantante se refirió a este asunto: “Es que ya hice ft. con mi mujer en un programa de televisión con esa canción, no encuentro el sentido de rehacerlo... Jamás tendría una mejor versión esa canción mía a dueto”, escribió.

Es que ya hice ft con mi mujer en un programa de televisión con esa canción, no encuentro el sentido de rehacerlo...

Jamás tendría una mejor versión esa canción mía a dueto.🤍 — NODAL (@elnodal) February 17, 2021

Tras esto, Danna dijo que no estaba incómoda y volvió a aclarar que entre ambas artistas no existían diferencias.

USARON EL MISMO VESTIDO

Otra de las grandes polémicas que se generó en redes sociales, fue cuando ambas usaron el mismo traje en el 2021. A través de Instagram, Belinda subió una foto utilizando un diseño de Maria Escoté, para la marca española Desigual.

Al día siguiente, se subió a las redes fotos de Danna con el mismo diseño. Si bien ninguna de las dos se refirió a esta situación, el hecho escandalizó a gran parte de sus fans.

DANNA PAOLA OPINA SOBRE BELINDA

Hace unas semanas, Belinda tomó la decisión de quedarse a vivir en España. Esto, tras terminar de grabar la serie de Netflix “Bienvenidos a Edén”. El hecho también fue comparado con la vida de Danna Paola, quien logró reconocimiento internacional al mudarse a Madrid y grabar “Élite”, del mismo servicio de streaming.

Sin embargo, lejos de incomodarse, Danna apoyó la decisión de su colega. “Pues, qué padre, qué bueno. Yo creo que cada persona necesita cambios en su vida. Qué bueno, me da mucho gusto”, expresó a “Ventaneando”.

EL MENSAJE DE BELINDA TRAS LA PÉRDIDA DE DANNA

Hace poco más de un mes, Danna Paola revelaba a través de Instagram que su abuela Chelo había fallecido. Junto al mensaje de diversos artistas, la cantante de “Amor a primera vista” también se solidarizó con la intérprete de “Mala fama” y le envió un emotivo mensaje de condolencias.

“En este momento tan triste y difícil siento mucho la pérdida de tu abuelita. En febrero del año pasado perdí a la mía y aún hoy sigo sintiendo una tristeza profunda y un vacío en mi corazón. Te deseo mucha fortaleza y que sepas que cuando mires al cielo, la estrella más brillante es tu abuelita que te cuida”, comentó Belinda en la sentida publicación de Danna.