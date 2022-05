La novela Christian Nodal y Belinda regaló un nuevo capítulo estas semanas. Los polémicos posts de la mamá de la actriz española -en el que indirectamente descalificaba al cantautor azteca y lo culpaba de aprovecharse de su hija- tuvieron eco en el intérprete de “Botella tras botella”, quien le respondió ventilando unos mensajes de conversación entre él y su exnovia. Toda esta situación generó que se hable de una nueva pelea entre madre e hija, por lo que la propia Belinda ya se pronunció en redes.

La publicación de Belinda Schüll, la mamá de la cantante, en la que saluda y celebra que le digan “naco” al exnovio de su hija, sumado al posterior post en el que señala indirectamente a Nodal de haberse aprovechado económicamente de la actriz de “Cómplices al rescate”, fueron combustible para encender las emociones del compositor, quien también en redes replicó.

Además, de dar a entender que la mamá de Belinda ha sido la única persona que se ha aprovechado realmente de su hija, el exponente de la música regional mexicana ventiló una conversación entre él y su exnovia en la que esta le pide dinero para ir al dentista, demostrando de esta manera que él no era quien estaba detrás del dinero en su relación.

La artista cumplirá 33 años en agosto próximo (Foto: Belinda / Instagram)

¿BELINDA Y SU MAMÁ ESTÁN PELEADAS A RAÍZ DE LA PELEA CON CHRISTIAN NODAL?

La única ausente en la nueva polémica entre Christian Nodal y Belinda fue precisamente la cantante, quien hasta durante y después de la polémica no se ha pronunciado, ni en medios de comunicación ni en sus redes sociales.

No obstante, el programa “Chisme no like” indicó que Belinda estaría molesta tras este nuevo pleito que la se ve envuelta y en la que no ha tenido participación alguna. En esa línea, el citado medio aseveró que “Beli” está molesta con su progenitora, pues tras sus dimes y diretes con su exnovio, la intérprete ha sido una de las más afectadas.

Y es que la exposición de su conversación con Nodal la ha dejado como la interesada en el dinero en la otrora relación. Motivo más que suficiente, señala el programa de espectáculos, para que la protagonista de “Bienvenido a Edén” esté enfadada con su madre.

Belinda Schüll es la representante de su hija (Foto: Belinda Schüll / Instagram)

LA RESPUESTA DE BELINDA A LOS RUMORES DE QUE ESTÁ PELEADA CON SU MAMÁ

Desde España, país en donde reside desde que rompió con Christian Nodal, la mamá de Belinda utilizó otra vez su cuenta de Instagram para evidenciar que la relación con su hija no ha sufrido resquebrajamiento alguno.

Una historia en la mencionada red social con la leyenda “Se viene un hit, Belinda” y de fondo un video en donde se le ve a ambas en un estudio de grabación bastó para disipar los rumores y trascendidos.