Es hoy por hoy una de las estrellas de la industria de Hollywood y Estados Unidos. Bella Ramsey es su nombre pero es conocida mundialmente como Ellie, una de las protagonista de la serie de HBO, “The last of us”, una producción que viene rayando en sintonía en la televisora y la plataforma HBO Max. No obstante, para la joven actriz no todo fue siempre felicidad. La artista padeció hasta hace algunos años de anorexia nerviosa.

La intérprete de 19 años y natural de Nottingham, Inglaterra , ya había participado en una serie de renombre como “Games of Thrones” ; sin embargo, con la producción más reciente es que ha alcazando un status de celebridad internacional.

No obstante, como muchos de los jóvenes talentos de la industria del entretenimiento, las presiones y temores propios de la edad o por su entorno las llevan a tomar hábitos perjudiciales para su salud.

Pedro Pascal y Bella Ramsey son los protagonistas de la serie "The last of us" (Foto: HBO)

BELLA RAMSEY, “ELLIE” DE “THE LAST OF US”, SUFRIÓ DE ANOREXIA NERVIOSA

Actrices como Christina Ricci (”Merlina”), Lily Collins (”Emily en Paris”) y Lady Gaga (”House of Gucci”) revelaron que sufrieron trastornos alimenticios en su juventud, pasando por complicados procesos de recuperación. El estrés y las presiones sociales llegaron a afectar sus vidas, y Bella Ramsey no ha sido la excepción a la regla.

La propia actriz confesó hace un par de años en una charla que conmemoraba el día Mundial de la Salud Mental que padeció de anorexia nerviosa.

Este desorden alimenticio causó que su físico cambiará radicalmente debido a la considerable perdida de peso. En aquel momento estaba trabajando en la tercera temporada de “The Worst Witch”, pero la presión fue tanta que decidió abandonar la serie por su salud y no se arrepiente de la decisión.

“Una de las grandes tareas en las sesiones de asesoramiento que tuve fue tratar de identificar exactamente qué puso en marcha este problema alimentario. La verdad es que nunca llegamos al fondo del asunto y creo que esto es lo mismo para muchas personas que luchan contra la salud mental”, expresó durante su declaración. Asimismo explicó que la fe fue un factor importante en su recuperación.

¿QUÉ ES LA ANOREXIA NERVIOSA, ENFERMEDAD QUE SUFRIÓ BELLA RAMSEY, “ELLIE” DE “THE LAST OF US”?

De acuerdo a la web mayoclinic, la anorexia nerviosa, a menudo simplemente denominada “anorexia”, es un trastorno de la alimentación que se caracteriza por el peso corporal anormalmente bajo, el temor intenso a aumentar de peso y la percepción distorsionada del peso. Para las personas con anorexia, es muy importante controlar su peso y su figura corporal, y hacen todo tipo de sacrificios que suelen interferir en su vida de forma significativa.

Para evitar aumentar de peso o para seguir adelgazando, las personas anoréxicas suelen restringir demasiado la cantidad de comida que consumen. Para controlar el consumo de calorías, pueden vomitar después de comer o usar de modo indebido laxantes, suplementos dietéticos, diuréticos o enemas. Además, para intentar bajar de peso, pueden ejercitarse en exceso. No importa cuánto baje de peso, la persona continúa sintiendo temor a aumentar de peso.