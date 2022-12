No cabe duda alguna de que la popularidad de Bellakath ha ido creciendo desmesuradamente en las últimas semanas, por lo que sus miles de fanáticos suelen cuestionarse aspectos más profundos de su vida privada. De hecho, se sabe que la famosa “Gatita” logró acabar sus estudios superiores con notas sobresalientes. ¿Lo sabías? Acá te lo contamos.

Conocida en el mundo de los espectáculos como Bellakat, su verdadero nombre es Katherine Huerta. Nació el 5 de octubre de 1998 en la capital de México. Si bien no hay muchos datos de su vida privada, la joven logró adentrarse en los espectáculos con apenas 20 años. Es ahí que participó en el exitoso programa de TV Azteca llamado “Enamorándonos”.

Tras alcanzar cierto espacio en la televisión, Katherinne logró coger impulso en las redes y desarrollarse como creadora de contenido en distintas plataformas como Facebook e Instagram. A la par, creó sus canales de Youtube y TikTok, logrando convertirse en toda una estrella de la aplicación.

Bellakath se ha convertido en la artista del momento en suelo mexicano (Foto: Bellakath / Instagram)

Pero no solo se contentó con eso. Y es que Huerta optó por abrirse en la amplia oferta de contenidos y demás, incursionando también en el género urbano. Fue ahí que logró explotar su fama con su canción llamada “Gatita”, la cual cuenta con varios millones de reproducciones en todas las plataformas en las que se encuentra disponible.

Sin embargo, y pese a toda la fama a cuestas, la joven de 24 años ha sido un blanco constante de críticas y burlas en el mundo del internet, sin saber incluso, que la popular ‘Gatita’ logró recibirse en una de las carreras más difíciles de humanidades. ¿Atinas a saber cuál es?

¿QUÉ ESTUDIOS POSEE BELLAKATH?

Si bien logró hacerse un nombre gracias a la televisión y su incursión por la música urbana, la famosa no ha dejado de lado su lado académico. Y es que, para sorpresa de todos sus críticos, Katherinne posee un título de licenciada expedido por la “Máxima casa de estudios” del país.

Según sus propias publicaciones, Bellakath se graduó en la carrera de Licenciatura de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). De hecho, la artista contó en más de una ocasión que su recibimiento como abogada no fue nada sencillo, ya que se enfrentó en más de una ocasión a los prejuicios por sus gustos musicales.

La famosa se recibió de una de las casas de estudio más rigurosas de todo México (Foto: Bellakath / Instagram)

Vale precisar que, hasta la fecha, Bellakath no ha ‘debutado’ profesionalmente en su carrera, esto luego de la fama mediática que le tocó tras su aparición en los medios. Eso sí, la mexicana no descarta que pueda litigar o mediar un caso en un futuro no muy lejano.