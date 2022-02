Reconocida en todo el mundo por haber participado en importantes telenovelas como “Madre” y “Mi hija”, Beren Gökyıldız, se ha ganado el cariño del público debido a su gran sencillez y por su gran profesionalismo al momento de actuar.

A sus 12 años de edad, Beren Gökyıldız goza de mucha fama y popularidad en su natal Turquía, pero también en países como España y algunos de América Latina hasta donde han llegado sus telenovelas que se convirtieron, en su momento, en todo un furor de la pantalla chica.

“Madre” es la telenovela turca protagonizada por la pequeña actriz Beren Gökyıldız y Cansu Dere (Foto: MF Yapım)

Beren Gökyıldız, a sus 5 años de edad, inició en el mágico mundo de la actuación y fue parte de la telenovela “Kocamın Ailesi” (2014). Años más tarde, en el 2016 alcanzaría la fama cuando protagonizó la telenovela “Madre” (“Anne”, en su idioma original) donde hizo el papel de Melek. Tampoco se puede dejar de mencionar que en “Mi hija”, interpretó a Öykü y tuvo una destacada actuación en “Doctor milagro” y en “Una casa para Azul”.

Aunque así como ha destacado en el campo de la actuación, Beren Gökyıldız también es una niña muy aplicada en los estudios y así lo señaló en una entrevista con un reconocido medio de comunicación.

Beren Gökyıldız ha conquistado los corazones de medio mundo como protagonista de exitosas telenovelas turcas como “Madre” y “Mi hija” (Foto: Med Yapım)

¿CÓMO ES BEREN GÖKYILDIZ COMO ESTUDIANTE?

Fuera de los sets de grabación, las cámaras y los guiones, la actriz Beren Gökyıldız también se preocupa mucho en cumplir con sus obligaciones como estudiante.

Es así que durante una entrevista con el portal diezminutos, señaló que ahora tiene pensado continuar con sus clases vía internet, modalidad que ha sido aplicada en la mayoría de países debido a la pandemia por el coronavirus.

En ese sentido, se le consultó cómo es ella como estudiante y cómo le va en la escuela.

La actriz turca Beren Gökyıldız inició su carrera profesional a los 5 años de edad (Foto: Beren Gökyıldız / Instagram)

“No me resulta difícil aprender desde casa pero prefiero ir a la escuela. Siempre he tenido tiempo para estudiar porque mi familia organiza mi horario y me hace la vida más fácil”, manifestó.

Lo que también ha sorprendido a muchos es el gusto de la pequeña actriz por las matemáticas y los idiomas.

“Las matemáticas y el inglés. Y he empezado a estudiar español. Me atrae saber idiomas”, anotó.

A eso se debe agregar que tiene un profesor de actuación que le da clases dos veces por semana en la casa de la joven actriz.

BEREN GÖKYILDIZ EN EL ÁMBITO FAMILIAR

La pequeña Beren Gökyıldız también compartió algunos detalles de cómo es su vida familiar junto a sus padres y todo lo que ocurre dentro de su hogar.

“Estudio con mis padres las propuestas que llegan (proyectos). En septiembre cumplí 11 años, no tengo ninguna prisa”, remarca la actriz.

Consultada sobre cómo es la relación con sus padres, indicó que “no hay ni castigos ni recompensas. Hablamos, no discutimos”. También mencionó que sus progenitores la hacen sentir que están junto a ella en todo momento.

Por otro lado, también confesó que le gusta jugar con su mascota llamada Jenny.

Beren Gökyıldız también destaca en los estudios. (Foto: Beren Gökyıldız / Instagram)

¿CUÁLES SON LOS SUEÑOS DE BEREN GÖKYILDIZ A FUTURO?

Beren Gökyıldız aseguró que sueña con estar en un proyecto musical debido a que le encanta bailar y cantar.

“Me encanta el grupo Blackpink. De sus cuatro integrantes, mi preferida es Jennie. ¿Por qué no trabajar con ella?”, dijo.

Finalmente, precisó que no desearía dedicarse al modelaje. “Admiro a quien se dedica a ello pero es distinto a mi profesión. Puedo valorarlo, si se trata de publicidad”, sentenció.