Varios años después de haber protagonizado la telenovela “Las mil y una noches” (“Binbir Gece”, en su idioma original), la actriz Bergüzar Korel dio a luz a una niña, convirtiéndose así en madre por tercera vez. Su hija es producto de la relación sentimental con el actor Halit Ergenç, con quien trabajó en la exitosa producción turca.

La fama internacional de Bergüzar Korel llegó cuando interpretó a la recordada Sherezade quien en “Las mil y una noches”, es la pareja de Onur, que era interpretado por quien luego se convertiría en su esposo y padre de sus hijos, Halit Ergenç.

El nacimiento de su pequeña Leyla se registró el 3 de noviembre del 2021 en un hospital de Estambul. Con ello, la familia de Bergüzar Korel y Halit Ergenç incrementó a cinco integrantes, pues, la pareja tiene otros dos hijos varones.

BERGÜZAR KOREL SE CONVIRTIÓ EN MADRE POR TERCERA VEZ

La recordada actriz Bergüzar Korel volvió a ser madre luego que alumbrara a su hija Leyla quien era muy esperada por todos los integrantes de su familia y amigos.

La pequeña Leyla nació en el hospital privado de Maslak, ubicado en Estambul (Turquía). El emocionado padre, Halit Ergenç, no se separó de su esposa esperando que el alumbramiento se produzca con total normalidad. Los otros hijos de la pareja, Ali y Han, también estuvieron en el hospital esperando poder ver a su nueva hermanita.

Cabe recordar que la noticia del embarazo llegó justo cuando Bergüzar Korel había decidido retomar su carrera televisiva después de dedicarse de lleno a sus hijos durante tres años. Ante esa noticia, la actriz tuvo que abandonar la serie “Kanlı Yayın”, y dedicarse a su embarazo.

Antes de dar a luz y a través de sus redes sociales, Bergüzar Korel mostraba su avanzado estado de gestación ante la llegada de su tercera hija. Y a pocas semanas de dar a luz, el 10 de octubre, celebró una fiesta de baby shower con sus amigas más cercanas.

EL BABY SHOWER DE BERGÜZAR KOREL

La celebración previa a la llegada de Leyla se llevó a cabo en octubre del 2021 cuando la pareja de actores realizó un baby shower en compañía de sus familiares y amigos.

Este baby shower se realizó en el Hotel Four Seasons Istanbul at the Bosphorus, y se usaron todos los elementos de color rosa. La emocionada madre mostró contenta su barriga, y lució un vestido blanco ceñido al cuerpo. Por su parte, el padre posó junto a su esposa muy cariñoso en cada una de las fotos para el recuerdo.

Actriz Bergüzar Korel dio a luz a su hiJa Leyla

¿QUIÉN ES HALIT ERGENÇ?

Halit Ergenç es reconocido por dar vida a Onur, un hombre que no confía en las mujeres por haber sufrido un engaño hace tiempo y porque cuando era muy niño, su padre los abandonó para irse con otra mujer. Además, es el dueño de la importante constructora Binyapi y su libro favorito “Las mil y una noches”.

Otro papel importante para el actor y cantante turco de 51 años es el sultán Suleimán en la telenovela histórica “Muhteşem Yüzyıl”. También fue parte de producciones como “Aliye”, “Vatanım Sensin” y “Babil”.

¿QUIÉN ES BERGÜZAR KOREL?

Bergüzar Korel es una actriz y cantante turca, conocida principalmente por su papel de Sherazade en la serie turca “Binbir Gece”. Se trata de una brillante arquitecta que perdió a su esposo, Ahmed Evliyaoğlu, en un accidente y quedó sola con un pequeño hijo de cinco años llamado Kaan (Efe Çınar), que ha sido diagnosticado con leucemia.

La intérprete de 39 años grabó su primer disco denominado Aykut Gürel presents Bergüzar Korel, además, apareció en telenovelas como “Bitmeyen Şarkı”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Karadayı” y “Vatanım Sensin”