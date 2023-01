Juan Bertheau, el famoso youtuber conocido como Berth Oh, hizo varias revelaciones sobre su vida en entrevista con Yordi Rosado, entre las cuales la más impactante fue el fallecimiento de su padre cuando él apenas tenía dos años de edad.

Berth Oh es uno de los pioneros entre los videobloggers mexicanos junto a Luisito Comunica y Werevertumorro, lo que los hace ser considerado los primeros influencers del país, y siempre revela detalles de su vida a sus seguidores, pero nunca había brindado detalles tan sensibles como en la mencionada entrevista.

Berth Oh asume especialmente su paternidad al haber perdido a su padre a temprana edad (Foto: Berth Oh / Instagram)

¿CÓMO MURIÓ EL PADRE DE BERTH OH CUANDO APENAS ERA UN NIÑO?

El también músico abrió su corazón para revelar cómo se dio la pérdida de su padre cuando solo era un niño, en un hecho ocurrido en Ciudad de México.

En la charla con Rosado Berth Oh contó que su padre fue asesinado cuando abordó un taxi. Su familia, originaria de Puebla, se había trasladado a la capital, pero este hecho terminó cambiando por completo su panorama.

“Lo asaltaron en la Ciudad de México, él trabaja en este tema de la empresa, de la fábrica, estaba buscando clientes, íbamos ir a Puebla a ver a mi familia y se vino antes para una junta y saliendo de casa de sus tías, se subió a un taxi; lo asaltaron y lo mataron”, contó.

Señaló que al ver que su padre no volvía, su mamá salió a buscarlo. “De que no llega, no llega, vamos a buscarlo, no había internet. En hospitales, morgue, hasta saber qué pedo, son cosas horribles, muy fuertes por eso mi mamá tenía mucho miedo a la Ciudad de México”, apuntó.

¿QUÉ CONSECUENCIAS LE TRAJO A BERTH OH EL DURO EPISODIO DE SU PADRE?

El creador de contenido comentó que su madre tenía mucho miedo de volver a Ciudad de México cuando le reveló sus planes de mudarse a los 17 años. El recuerdo de lo ocurrido con su padre no había pasado.

“Yo me vine a los 17, mi mamá le tenía pánico a la Ciudad de México, y me dijo te apoyo, pero yo notaba que le daba pavor”, confesó.