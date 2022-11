¡EN SUELO PERUANO! Letitia Wright, protagonista de “Black Panther: Wakanda Forever”. se encuentra vacacionando en Perú. La actriz fue captada tomándose fotografías con sus fans.

La actriz guyanesa-británica acaba de estrenar la cina de Marvel y su actuación ha sido destacada por algunos críticos. Letitia Wright se convirtió en la nueva protectora de Wakanda en “Pantera Negra 2.

Tras la muerte de Chadwick Boseman, los fanáticos se mantuvieron en vilo, ya que el actor daba vida a T’Challa y la productora de películas de superhéroes anunció que no tenía planes para reemplazar al actor porque su partida había sido muy reciente.

Black Panther: Letitia Wright, protagonista de "Wakanda Forever", está en Perú (Foto: IG)

Letitia Wright explota contra el periodista que revivió su polémica antivacunas

Letitia Wright se pronunció en Instagram sobre un artículo de The Hollywood Reporter donde se revive su polémicas por las vacunas contra la COVID-19, esto debido a que ella se negó a vacunarse y retrasó las grabaciones de la cinta de Marvel.

“La vacuna del COVID-19, ¿debería ponérmela?”. Las críticas de sus seguidores no se hicieron esperar y la artista defendió su postura en el momento. “No es mi intención hacer que nadie se enfade. Tampoco estoy diciendo que no me la vaya a poner. Solo me preocupa lo que lleva, eso es todo. ¿No es justo cuestionarlo?”, señaló la actriz en sus redes sociales.

